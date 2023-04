John Ryder envía mensaje a Canelo Álvarez: “La única revancha que vas a tener es conmigo”

John Ryder tendrá la oportunidad de coronarse como campeón indiscutido de peso supermediano si vence a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 6 de mayo en el estadio Akron de Guadalajara. El británico, quien hace poco reveló la estrategia para derrotarlo, le envió un mensaje al boxeador tapatío.

En una entrevista con Boxing Scene, Ryder aseguró que la revancha que tendrá en septiembre no será con el ruso Dmitry Bivol si no contra él en el Emirates Stadium, casa del Arsenal, equipo de fútbol de la Premier League.

“Lo he visto mencionar a Bivol y (David) Benavídez. No te duermas. La única revancha que vas a tener en septiembre es conmigo en el Emirates Stadium (en Londres)”, dijo The Gorilla.

Ryder también indicó que Canelo Álvarez viene de un año difícil en en su carrera como boxeador y también de una cirugía en la muñeca izquierda, por lo que hay que esperar a ver qué versión traerá al ring en su reencuentro con el público mexicano.

“Creo que soy un año mayor que él, pero tiene muchas millas en el reloj. El año pasado fue un año difícil para él. Solo tuvo una victoria y una derrota. No fue una gran victoria la que obtuvo con Golovkin y, por supuesto, perdió ante Bivol. La cirugía de mano y muñeca que tuvo en el medio, supongo que todo dependerá de cómo esté cuando regrese. Veremos si vuelve como el viejo Canelo o si ya no es lo que era”, expresó.

John Ryder, de 34 años, viene de vencer a Danny Jacobs y Zach Parker en el 2022, triunfos que le aseguraron su puesto de retador obligatorio. El poseedor del título interino supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tiene récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 5 reveses como profesional.

