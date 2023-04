¿Potencial debacle? Promotor asegura que Canelo Álvarez debe ganar y convencer ante John Ryder

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez debe ganar de manera contundente en su regreso al ring ante John Ryder el 6 de mayo porque de no hacerlo su carrera puede caer en un potencial debacle.

En una entrevista con para The DAZN Boxing Show, Hearn expresó que esta será una prueba de fuego para el boxeador tapatío si quiere demostrar que sigue siendo el mismo y así ganar confianza para enfrentar al ruso Dmitry Bivol.

“La pelea del seis de mayo nos dirá muchas cosas de Canelo. Conozco muy bien a Ryder, dará el 100 por ciento. Si Saúl no se mete de lleno, si su mano no está del todo bien, si ya no muestra la misma hambre de triunfo, pero termina ganando y no convence, entonces tendríamos que empezar a creer en una potencial debacle”, dijo.

“Si sale al ring y luce espectacular ante Ryder, entonces tendrá confianza para la pelea con Bivol. Canelo está firme, podría comentarle a él y a Eddie Reynoso que es una mala idea (enfrentar al ruso). ‘Ya peleaste con él en 175 libras y ganó con bastante comodidad’, pero solo me dirán que me calle y que haga la pelea”, agregó.

Cabe destacar que Canelo Álvarez regresará al ring tras una cirugía en la muñeca izquierda que lo mantuvo fuera de acción por algunos meses, lesión que venía arrastrando desde su pelea con Caleb Plant. Según declaraciones del propio mexicano a Rolling Stone en español, su mano se encuentra muy bien y ha podido entrenar al 100% como le gusta.

Tras 12 años de ausencias, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 32 años, regresará a México para defender sus títulos ante John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara. El tapatío cuenta con marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas como profesional. Por su parte, el británico, de 34 años, tiene récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y cinco reveses.

