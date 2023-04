Óscar de la Hoya ataca a Eddie Hearn y afirma que manejaría diferente el final de la carrera de Canelo Álvarez: “Debe pelear con los mejores”

Óscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, criticó nuevamente a Eddie Hearn por como está llevando el final de la carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez e indicó que si él fuera el promotor del multicampeón mexicano hubiese hecho las cosas diferente.

En una entrevista exclusiva para La Opinión, De La Hoya aseguró que Canelo Álvarez puede convertirse en el más grande del boxeo, pero para lograrlo debe pelear con los mejores del mundo para agrandar su legado.

“No, no para nada. La crítica que yo tengo es para Eddie Hearn, el promotor que tiene Canelo. Yo como peleador, si fuera Canelo, estas últimas peleas que tiene en su carrera, sean cinco, seis o siete; él debería usarlas para pelear con los mejores del mundo para su legado. Él tiene la oportunidad de ser el mejor del boxeo, no sé si de la historia porque estamos hablando de Sugar Ray Robinson, Joe Louis, grandes figuras; pero él tiene la oportunidad de hacer algo muy, muy especial”, dijo.

El Golden Boy también expresó que como su promotor no hubiese puesto al boxeador tapatío a pelear con el ruso Dmitry Bivol porque nadie lo conocía en ese momento y quizás ese desconocimiento le pasó factura.

“Si yo fuera su promotor, yo no lo fuera puesto con Bivol porque en ese tiempo nadie sabía quién era Bivol, nadie lo conocía. Quizás Canelo Álvarez no se preparó bien porque no sabía quién era y le salió gallo. Así que yo hubiese manejado la carrera en estas peleas diferente. Es todo (…) pero como promotor para su legado yo hubiese manejado su carrera diferente”, aseguró.

Asimismo, De la Hoya destacó que el regreso a México de Canelo Álvarez, precisamente al estadio Akron de Guadalajara, es excelente y será algo muy bonito para su público.

Cabe destacar que Canelo Álvarez volverá su tierra tras 12 años de ausencia para enfrentar a John Ryder, rival que para Óscar de la Hoya no suma nada a su legado como boxeador porque no está al nivel del campeón indiscutido de peso supermediano.

