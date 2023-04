Los 4 signos del zodiaco que cambian con su pareja tras tener intimidad en la cama

Tener intimidad por primera vez con la pareja es una decisión que muchas personas toman cuando están convencidos que ambos están en el mismo canal. El problema es que hay quienes solo quieren satisfacer su lujuria y una vez que consiguen su objetivo, cambian su comportamiento. Resulta que el horóscopo tiene algo qué ver con esta tendencia negativa.

Idealmente, después de tener intimidad con la pareja se debieran fortalecer los vínculos afectivos y haber una conexión más fuerte; pero en el caso de estos signos del zodiaco, como su prioridad es el sexo por encima de los sentimientos, podrían volverse más distantes.

Este signo hace sentir a su pareja especial para llevarse al dormitorio muy pronto. No es que únicamente esté interesado en el sexo, lo que sucede es que Aries vive al mil por hora y suele apresurar las cosas en una relación.

Es audaz e introvertido en la intimidad, por eso no tiene miedo en dar ese paso. El inconveniente es que apresurar las cosas puede provocar que agote emocionalmente a su pareja porque dará la impresión que lo único que lo conecta es el placer, reseña PinkVilla.com en un artículo.

Las personas que son Tauro no se acuestan con cualquiera, necesitan sentirse seguros de lo que sienten para dar ese paso. Sin embargo, una de las debilidades de este signo es la lujuria, después de todo es el signo más sensual del zodiaco, así que, si su pareja no satisface sus necesidades pasionales cambia su comportamiento.

Esto pasa cuando tiene grandes expectativas de su pareja, pero resulta un que en el sexo no es lo que esperaba. Su interés romántico puede sentir que el Tauro estaba más interesado en acostarse que en la relación como tal.

Al regir los órganos sexuales, Escorpio es el signo con más energía sexual. En una relación, el sexo es una de sus prioridades e incluso es necesario para descubrir si en verdad siente una conexión con su pareja.

Los escorpiones suelen manejar el ritmo de la relación, deciden cuándo avanzar y el momento de retroceder, lo cual, puede confundir a su pareja después de tener intimidad.

Las personas Sagitario a veces no pueden conectarse emocionalmente con sus parejas, por eso pueden actuar distantes después de tener intimidad. No acostumbran lastimar las personas, sin embargo, como no son propensos al compromiso, pueden escapar de la relación cuando han cumplido sus deseos sexuales son satisfechos.

