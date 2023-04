Santiago Giménez se fue expulsado tras una patada y Feyenoord fue eliminados de la UEFA Europa League por la Roma

Feyenoord llegó al Olímpico de Roma en busca de su pase a las semifinales de la UEFA Europa League, con Santiago Giménez como delantero centro titular, pero Stephan El Shaarawy llevó al conjunto romano a dicha instancia al anotar en el agregado, eliminando así al azteca que terminó expulsado luego de colocarle una patada a un rival en la rodilla, situación que fue vista en el VAR en tiempo extra.

La primera acción en donde destacó Santi fue lejos del arco, pues el delantero mexicano recibió un golpe de uno de los colaboradores de José Mourinho, técnico de la Roma, y quien ya no pudo estar al borde de la cancha tras el impacto propinado a la cara del azteca.

Roma's assistant manager Salvatore Foti is sent off. 😳 pic.twitter.com/jX45L9BN92 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 20, 2023

Tras esta jugada, se veía como es que todos los equipos estaban nerviosos y a la vez agresivos, pues cada poco tiempo el principal del juego, Anthony Taylor, tuvo que cortar el juego para determinar faltas en contra de los dos equipos, hasta que el reloj llegó al 45′ y mandó a los 22 jugadores al descanso sin mover el marcador.

Al 53′, Giménez tuvo una clara de cara al gol. Un centro desde la banda izquierda hacía dentro que parecía inmejorable para el goleador mexicano. Sin embargo, el bebote no pudo hacer pie y terminó fallando una oportunidad de oro para abrir el marcador.

Esta jugada no fue la única que tuvo en contra, pues siete minutos más tardes cayó el gol que equilibró la serie y colocó a la Roma al frente en el partido. Un centro quedó libre en el centro del área tras un lateral y Leonardo Spinazzola capitalizó la bola suelta para así mover el marcador.

Leonardo Spinazzola gives Roma the goal they have been looking for! 🔥 pic.twitter.com/EbG0k06Bcu — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 20, 2023

Tras esto, a menos de 15 minutos del final, Bryan Cristante aprovechó un centro de Tammy Abraham para agitar las redes y anotar el tanto que eliminaría a Feyenoord. No obstante, el árbitro vio una falta cometida por el delantero centro y anuló el tanto para el conjunto romano.

No obstante, en una desatención en la marca del fondo de la Roma, Igor Paixao logró cabecear un centro desde la banda derecha para así igualar las acciones y colocar el marcador global 2-1 a favor del equipo de Santi Giménez. IGOR PAIXÃO STUNS THE STADIO OLIMPICO!



FEYENOORD ARE AHEAD ON AGGREGATE. 🍿 pic.twitter.com/lH4rcpupIO— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 20, 2023

Y aunque esto colocaba al equipo en la siguiente ronda, Roma no bajó los brazos y tras un pase rápido de Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala controló, giró y pateó dentro del área para así igualar las acciones nuevamente en el marcador a falta de pocos minutos del final. PAULO DYBALA LEVELS IT AND LOOK AT THE SCENES IN ROME! 🎭 pic.twitter.com/ZpDCdplWij— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 20, 2023

Un golazo de la joya argentina en todo su esplendor y que no quedó acá, pues posteriormente nuevamente el campeón del mundo disparó para ofender el arco, y que fue repelido por Justin Bijlow para así llevar a su equipo hasta el final que nos llevó a tiempos extras.

Para la prorroga, un nuevo centro llegó a los pies de Santi, quien disparó de primera intención y voló el balón por arriba del arco rival. Un fallo poco visto en las actuaciones del mexicano con la playera del equipo neerlandés. Por su parte, Roma estrelló un balón al poste que hizo temblar no solo la defensa del cuadro visitante, sino a todos los presentes en el Olímpico.

Justo al minuto 100′, Stephan El Shaarawy recibió a pocos metros del arco rival tras un pase de Abraham para así agitar las redes. El delantero italiano definió con tres dedo a placer para colocar el 3-1 en el encuentro (3-2 en el global). Tammy Abraham serves it up for Stephan El Shaarawy! 🍽



Roma lead in ET! 🐺 pic.twitter.com/3kdqHqGVyW— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 20, 2023

Lo que era una victoria cómoda terminó transformando en una clasificación asegurada. Tras la revisión en el VAR, la definición de Lorenzo Pellegrini, quien capitalizó una serie de rebotes dentro del área, sumó al marcador y terminó colando un 4-1, (4-2 en el global) que llevó al equipo italiano a la próxima ronda. Lorenzo Pellegrini makes it 4-1! 🐺 pic.twitter.com/jtswldq75b— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 20, 2023

