“Mi gol no importa”: Santiago Giménez le restó valor a su anotación y priorizó que su equipo va firme por el título de la Eredivisie

Santiago Giménez continúa con la mira afinada, ya que contra el Cambuur firmó su anotación número 19 en la campaña 2022-23, la que marca su debut en Europa, con el Feyenoord.

Pese a que el delantero mexicano se ha llevado excelentes críticas de la prensa de Países Bajos y de la afición, “El Bebote” no pierde el piso y continúa trabajando para mantener la ilusión de ganar el título de la Eredivisie.

Prueba de esto último fueron las declaraciones que dio tras anotar su gol de este fin de semana, en el que le restó importancia a su logro individual y destacó el trabajo colectivo, consciente de que el triunfo de 0-3 los acerca más al título de la liga.

“Estoy contento con la victoria. El gol realmente no me importa, los puntos son mucho más importantes. Por supuesto, como delantero siempre es bueno si marcas, pero creo que podría haber marcado más hoy”, dijo en entrevista para ESPN, minimizando el hecho de que abrió la pizarra, lo cual hizo con un gol un tanto fortuito, en el que pensó que el defensa que lo cubría cortaría el balón; sin embargo, no fue así y el esférico llegó hasta donde el delantero había puesto la cabeza para intentar su remate, pegándole y colándose al fondo de la red.

“Sí, tuve un poco de suerte con el gol, pero tuve mala suerte con el poste en otras ocasiones. A veces como atacante tienes suerte, otras veces no, pero confío en que al final saldrá bien”, agregó, haciendo alusión a que la buena fortuna lo acompañó en la jugada del 1-0 y que se esfumó un poco después.

Finalmente, el jugador adelantó que festejaría el tanto con su familia, ya que se encontraban en Países Bajos de visita y que de inmediato se enfocaría en el siguiente objetivo del equipo, que es el partido de cuartos de final de la UEFA Europa League, en el cual enfrentarán a la AS Roma en el Estadio Olímpico de Roma, luego de ganar 1-0 el juego de ida como locales.

“Mi familia está aquí ahora, así que voy a celebrar con ellos brevemente. A partir de ahora, el enfoque estará completamente en la AS Roma nuevamente”, concluyó.

En la Eredivisie, el Feyenoord es el líder absoluto de la competencia, ya que supera al segundo lugar, el Ajax, por 8 puntos a falta de 10 jornadas, por lo que ganar el título de liga depende solamente de ellos.

