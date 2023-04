Shakira sale en búsqueda de nueva mansión tras no querer vivir en la casa que compartió con Piqué

La cantante colombiana Shakira, de 46 años, lleva ya algunas semanas instalada en Miami, Florida, después de que fuera echada por sus exsuegros de la mansión que compartió con Gerard Piqué y con sus dos hijos en Barcelona.

A pesar de que en la Ciudad del Sol tiene una propiedad desde el 2001 y que está valuada en $20,00,000 de dólares, la intérprete no estaría para nada contenta con ella, pues quiere empezar de nuevo y no pasar todas las noches en un techo que le recuerde a sus ex.

Hay que recordar que esa residencia la habitó durante su relacióncon Antonio de la Rúa, además de que llegó a pasar ahí algunas temporadas con el exfutbolista del Barcelona.

De acuerdo información de la revista Lecturas, la intérprete de ‘Monotonía’ ya habría salido en búsqueda de su nuevo hogar, pero no lo está haciendo sola, sino acompañada de una agente inmobiliaria y de Tonino Mebarak, su inseparable hermano, quienes buscarán ayudarla a tomar la mejor decisión.

“Shakira busca un nuevo hogar en Miami. Instalada por el momento en la lujosa casa que compró en 2001 con su ex, Antoni de la Rúa, la cantante busca una mansión para disfrutar de un comienzo totalmente nuevo en Florida junto a sus hijos”, se lee en un fragmento del artículo escrito por Lecturas.

La misma publicación señala que la búsqueda de Shakira solo comprende las zonas más exclusivas y privadas de la Florida, pues desea que sus hijos puedan vivir tranquilos sin el constante acoso de los paparazzi.

Otra característica con la que deberá cumplir su nueva fortaleza es su tamaño, pues no busca algo solo para ella y sus dos hijos, sino que también para que sus padres y su hermano puedan vivir y dormir lo más cómodos posibles.

La búsqueda de un nuevo hogar para Shakira no ha hecho más que iniciar, por lo que no sería de extrañar que visitara varias propiedades antes de decantarse por la definitiva.

Durante un tiempo se especuló que tras su mudanza a Miami se trasladaría a una isla privada con una muy fuerte dispositivo de seguridad, pero hasta el momento se desconoce si efectivamente vivirá ahí o si buscará otras alternativas.

