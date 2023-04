Francisca lució un peinado diferente en los Latin AMAs 2023 y encendió las redes sociales

La presentadora del programa ‘Despierta América’, Francisca Lachapel, encendió las redes sociales la noche del jueves 20 de abril al compartir el look que lució para asistir a los Latin American Music Awards 2023.

Para variar un poco su estilo, en los Latin AMAs 2023 realizados en el MGM Grand Garden Arena, en la ciudad de Las Vegas, se atrevió a variar su acostumbrado afro y se realizó unas trenzas que no la hicieron pasar desapercibida por la alfombra roja del evento.

Inmediatamente la dominicana compartió en redes su ‘look’ las opiniones de internautas comenzaron a llover. Muchos aplaudieron que Francisca se arriesgara y decidiera trenzarse para mostrar lo arriesgada y genuina que es.

“Esas trenzas te quedan de maravilla”; “Bella”; “Así es como prefiero mirarte Francisca ¡Qué Bonita tú y tu pelo”; “Oye, pero que bellazaaaa está Francisca. Esas trenzas le dan un toque de sensual con el vestido”, comentaron algunos que apoyan a la presentadora.

Sin embargo, los que critican a Francisca también soltaron sus opiniones sobre el peinado que decidió hacerse para el evento. “¿Y qué sucedió con el show de aceptarte como eres y mostrarte genuina?”; “Yo entiendo el empoderamiento del pelo afro, pero el lacio es muy lindo también y le queda también bien”; “Tu niña interior debe estar contenta, por lo menos te peinaste” y “¡Qué bueno de quito el afro!”, son varios de los comentarios que dejaron sus “haters”.

Los fanáticos reaccionaron y respondieron a quienes la criticaron con mensajes como: “Cuanta gente sin cultura, las trenzas son propias del pelo afro y rizo. Tienen un significado en la época de la esclavitud, pero no, no leen, solo saben llevar vidas” y “Sigue con el pelo así, aquí todo el mundo hace cambios. El que lo tiene lacio se lo pone rizado y viceversa; y no quiere decir que reneguemos nuestras raíces, así luces bella”. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Hace un par de meses la dominicana decidió dejar a un lado los estereotipos de lucir cabello lacio y en plena transmisión del programa matutino decidió agarrar unas tijeras y cortar su cabello para dejar crecer sus rizos naturales.



