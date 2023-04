Lo que debes saber acerca del día de venta especial ‘Way Day’ de Wayfair 2023

Consejos y trucos para obtener las mejores ofertas en muebles, electrodomésticos, tapetes, y más artículos.

By Samantha B. Gordon

Wayfair acaba de anunciar las fechas para su evento de compras con descuento para este 2023, mejor conocido como Way Day. La venta anual de dos días se llevará a cabo el 26 y 27 de abril, dándole a los consumidores la oportunidad de comprar muebles, tapetes, decoraciones para el hogar, sistemas de iluminación, electrodomésticos de cocina, y más artículos con mejores descuentos que los que generalmente tienen.

Way Day se inició en abril del 2018, como respuesta de Wayfair al día de Prime de Amazon, conocido como Prime Day. La compañía ofrece descuentos mayores que los normales que tienen en casi todo su inventario durante el evento, haciéndolo una excelente oportunidad para comprar y ahorrar. Los expertos de Consumer Reports estarán revisando las ofertas para ayudarte a encontrar los mejores precios en artículos que han obtenido buenas calificaciones en nuestras pruebas de laboratorio y funcionan bien en nuestros hogares.

Para obtener los productos que buscas y maximizar tus ahorros, es posible que quieras ser estratégico con las ofertas a la hora de comprar. Esto es especialmente importante cuando compras muebles y artículos de decoración en línea, que no se pueden ver en persona. Tomate tu tiempo para leer las reseñas de opiniones de otros compradores y compara precios con otros minoristas.

¿Qué hay en oferta?

Wayfair dice que casi todo en su página de internet estará en oferta durante Way Day, con descuentos de hasta el 80% y precios que son los más bajos del año, según indica el minorista. La entrega a domicilio en todas las compras durante este día es siempre gratis.

Aunque Wayfair puede generalmente ser más conocido por vender muebles y decoraciones para hogar- especialmente de sus marcas propias como AllModern, Birch Lane y Joss & Main– esta tienda en línea tiene una selección muy amplia de productos. Lo que significa que Way Day también es un buen momento para encontrar buenos descuentos en electrodomésticos grandes, parrillas, utensilios de cocina, cafeteras, colchones, aspiradoras y más. Hay ofertas en casi todas sus categorías, incluso en marcas populares como KitchenAid, Cuisinart, Dyson y Sealy.

La mayoría de los descuentos de Way Day deben mantenerse durante todo el tiempo del evento. Pero además de estos recortes de precios, Wayfair también suele realizar promociones relámpago que pueden durar desde algunas horas hasta un día completo, con nuevas ofertas que surgen cada hora durante la venta.

Cómo conseguir una buena oferta durante Way Day

Puede ser difícil saber si el precio durante el evento de Way Day es realmente más bajo que el precio regular de Wayfair ya que muchos de los productos del sitio parecen siempre tener descuentos. Sin embargo, hay dos maneras sencillas de averiguar qué tan buena es realmente una oferta: Investiga los precios de Wayfair con anticipación y compara los precios con otros minoristas.

Una vez que la venta de Wayfair haya iniciado y esté en marcha, no podrás ver cuánto costaban antes los artículos. Debido en gran parte a que el inventario de Wayfair, a menudo ya tiene descuentos, esto puede dificultar saber en realidad qué tan buena es la oferta.

También puedes investigar y comparar lo que cobran otros minoristas por artículos iguales o similares. Esta también es una buena estrategia para ver cuánto en verdad estás ahorrando una vez que ya haya comenzado el evento especial.

Cuando se trata de otros productos además de muebles y artículos de decoración, como electrodomésticos grandes, es posible que los encuentres en oferta con varios minoristas.

Ten en cuenta otros factores, como los costos y los tiempos de envío, así como las políticas de devolución, para saber cuál es el mejor lugar en donde comprar. Es posible que te des cuenta que Wayfair tiene la mejor oferta o tal vez, puede ser mejor y más viable comprar en una tienda como Best Buy, en donde puedes obtener un tiempo de envío más corto o incluso recoger el artículo en persona el mismo día en tu tienda más cercana.

Si estás buscando muebles, puede ser un poco más complicado encontrar los mismos artículos en otros lugares. Para empezar, haz una búsqueda del producto y la marca en línea para ver si puedes encontrar uno igual. Los minoristas a menudo tienen los mismos artículos bajo diferentes marcas cuando se trata de muebles y artículos de decoración, si esa búsqueda resulta en un callejón sin salida, intenta una búsqueda inversa de imágenes.

Para hacerlo, abre Google en tu navegador. Haz clic en la palabra “Imágenes” (images en inglés) en la esquina superior derecha y aparecerá una nueva barra de búsqueda. Luego haz clic en el ícono de la cámara en el lado derecho de la barra de búsqueda y te pedirá que subas una foto o pegues el URL de una imagen. Los resultados de búsqueda te mostrarán imágenes similares.

Cuando veas una foto del mismo producto, puedes ir a la página donde se encuentra esa imagen. En muchos casos, esto te llevará a la página de otro minorista, donde podrás comparar los precios y las opciones de envío con lo que te ofrece Wayfair.

Cómo evitar artículos de baja calidad

Comprar en línea, especialmente cuando se trata de muebles y artículos de decoración, puede ser difícil porque no puedes ver los artículos en persona. Y aunque ahorrar en, digamos, un sofá nuevo es muy bueno, devolver un artículo grande y voluminoso puede ser una gran molestia. Por lo tanto, es especialmente importante hacer tu tarea e investigar antes de comprar.

Aunque Consumer Reports no prueba muebles de forma individual, puedes consultar nuestras calificaciones de 17 tiendas de muebles en línea según los comentarios de los miembros de CR acerca de sus experiencias de compra en línea. Wayfair se ubica en el rango de en medio de la lista de calificaciones, obteniendo una buena calificación por calidad y posicionándose con fuerza dentro las categorías de entrega a tiempo y devoluciones.

Es posible que hasta encuentres reseñas de opiniones de expertos de las marcas que Wayfair vende, o incluso los artículos específicos que estás considerando comprar. Las opiniones de los clientes también pueden ser útiles. Pueden ayudarte a tener una mejor idea de la calidad, la facilidad de ensamblaje, los posibles problemas de envío e incluso que tan precisos son los colores que se indican en la página, especialmente si incluyen una foto del artículo en la revisión.

Debido a que las reseñas de opiniones de los compradores individuales son subjetivas, lee la mayor cantidad que puedas y busca similitudes. Si solo una o dos personas mencionan que su silla nueva llego dañada, puede que el problema sea poco común. Pero si una docena de reseñas indican el mismo problema, puede ser una señal para mejor seguir buscando un artículo de mejor calidad.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.