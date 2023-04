Natalia Téllez se sincera y revela que quiere huir de la casa que comparte con el papá de su bebé

La presentadora mexicana Natalia Téllez, de 37 años, sorprendió a todos con una peculiar confesión que hizo en el programa “Netas Divinas”, al asegurar que se ha planteado la idea de irse de la casa que comparte con su pareja para evitar que su relación se torne asfixiante.

A pesar de que lo ama demasiado y que es el hombre de su vida, la también actriz, quien es madre de una pequeña llamada Emilia, compartió las razones por las que ha pensado alejarse de su actual hogar.

Detalló que no quiere que ese gran amor que se profesan se desgaste por el exceso de convivencia y tiempo juntos.

“Yo siempre he planteado tener a mi pareja y no vivir en la misma casa, mi pareja no quiere. Siempre he pensado que podría ser…, ¿estoy mal?”, contó la novia de Antonio.

Su postura se da porque se ve reflejada en el espejo de su hermana y no quiere pasar por lo mismo cuando su relación alcance una etapa madura y se vaya alejando poco a poco de la fase del enamoramiento.

“Mi hermana lleva mucho tiempo casada y siempre que se pelean es porque siento que no hay espacios, por ejemplo, en la pandemia, que la gente trabaja ahí. La gente se está matando por esta idea de tú y yo por siempre, es la cosa más asfixiante”, puntualizó.

Aunque reconoció que su pareja se ha negado a la mudanza, Natalia Téllez confesó que en estos momentos no tiene planeado irse del hogar familiar, pues su hija tiene apenas un año de nacida, pero en un futuro no descarta la posibilidad.

“Cada quien en su casa, pero ahorita mi bebé es muy chica”, concluyó.

