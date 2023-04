Tras el éxito de Super Mario Bros., Nintendo ya piensa en hacer más películas de sus famosos personaje

La película del momento es sin duda Super Mario Bros., puesto que ha roto varios récords tras sus primeras semanas de estreno y al parecer no será la única que haga Nintendo en los próximos años.

En un artículo publicado esta semana por el medio japonés Nikkei, Shigeru Miyamoto, creador de Mario, habló de la posibilidad de adaptar más franquicias de Nintendo al cine y la animación,

De hecho, el creador del famoso videojuego en el que está basada la popular película comparó a la compañía de videojuegos japonesa con una “agencia de talentos” y a sus personajes con “artistas”.

“Nintendo es como una agencia de talentos. Tenemos muchos otros animadores… Hay muchos caminos posibles que podríamos seguir, como usar personajes que encajarían en películas, o personajes muy conocidos”, dijo Miyamoto.

Lamentablemente, Miyamoto no dio más detalles sobre qué otros videojuegos de Nintendo podrían adaptarse a continuación. En un futuro inmediato, sin embargo, parece que Nintendo e Illumination seguirán centrándose en Mario Bros., aunque ya ha habido peticiones para Donkey Kong, Star Fox e incluso The Legend of Zelda.

Su entusiasmo por continuar con más adaptaciones es compartido por Chris Meladandri, de Illumination, que confía en que se unan para futuros proyectos, diciendo que está “seguro de que seguiremos trabajando en esta asociación.”

Aunque Shigeru no ha insinuado qué personajes le gustaría adaptar a continuación, una de las opciones más probables es una secuela de La película de Super Mario Bros, debido a su éxito y a la demanda del público.

Mario rompe récords

La película deMario Bros también ha roto varios récords con apenas un mes en cartelera, como por ejemplo el haber recaudado más de 87 millones de dólares en tan solo dos semanas en Estados Unidos, según lo difundido por la industria el pasado domingo.

Mientras que la recaudación a nivel internacional finalizó en 94 millones de dólares, por lo que se estima que el total global de esta cinta ascienda a los 678 millones de dólares aproximadamente convirtiéndose en la película más exitosa de lo que va del 2023.

