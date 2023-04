Un comité de apoyo a DeSantis ofrece pagarle a Trump para que se mude de Florida

Un súper PAC que apoya una posible candidatura a la Casa Blanca del gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el sábado que apoyará financieramente la mudanza del expresidente Donald Trump a California, según Fox News.

El anuncio se produjo solo un día después de que su portavoz de campaña para las elecciones de 2024, Steven Cheung, criticara fuertemente al gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y sus habilidades de liderazgo el viernes, por hacer que el estado se “convirtiera en uno de los peores estados” para vivir y formar una familia.

La respuesta del súper PAC que apoya a Ron DeSantis no se hizo esperar: “Donald Trump ha menospreciado tan profundamente al estado de Florida al llamarlo el ‘peor estado’ que nosotros en Never Back Down lo ayudaremos a irse ofreciéndole asistencia financiera para ayudarlo a mudarse a su amada California, para que pueda estar cerca de sus buenos amigo Gavin Newsom, a quien ama tan intensamente y con quien se lleva tan bien”, dijo en su respuesta el director ejecutivo de Never Back Down, Chris Jankowski, en un comunicado.

“La buena noticia es que, dado que tanta gente se está mudando al estado de Florida, gracias al increíble éxito del gobernador Ron DeSantis, nadie se dará cuenta cuando Trump se vaya”, agregó Jankowski.

“El estado de Florida estará mejor cuando Trump lleve su fuego de basurero impulsado por Soros a San Francisco, donde encajará perfectamente”, aseguró Jankowski.

La propuesta para pagar porque Trump se mude a California con los gastos pagados, surge un día después de que el expresidente Donald Trump, quien eligió residir en Florida luego de su tiempo en la Casa Blanca, apuntó en una extensa declaración emitida el viernes, criticó el liderazgo de DeSantis e insistió en que Florida “se ha convertido en uno de los estados menos asequibles para vivir en el país”.

Never Back Down, el súper PAC que apoya la posible candidatura de DeSantis a la Casa Blanca en 2024, lanzó su primer anuncio nacional a principios de este mes. El anuncio comenzó a transmitirse a principios de esta semana, y el súper PAC gastó al menos $1 millón de dólares para colocarlo.

