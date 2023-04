Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 29 de abril de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente nos dice qué deparan los astros del lunes 24 al sábado 29 de abril de 2023 y reveló cuál es el mensaje que guardan los ángeles para tu signo zodiacal

Aries

En el horóscopo de los Ángeles te dice Protégete que sin duda te está recomendando que no caigas en exceso de confianza ante los demás que es muy importante siempre estar a la defensiva de lo que te quieran hacer, que el signo de Aries es uno de los más envidiados porque brillan demasiado en su forma de ser tan exitoso, así que se recomienda poner algo de plata y llevar un limón verde en la cartera por siete dias seguidos. Tu día mágico es el martes, tu color el verde fuerte, tus números de la suerte son 02 y 13.

Días de buena suerte en cuestiones de relaciones públicas, van ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos laborales, recuerda que te sigue la buena suerte en todo lo económico así que no lo dejes de aprovechar y realízate más en cuestiones personales.

Recuerda que el un problema que tiene el Aries el orgullo trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos, si ya no pueden ser pareja y verás que te vas a quitar un peso de encima. Para los Aries que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Géminis, Virgo o Capricornio que va a ser muy compatible contigo.

Tauro

En el horóscopo de los Ángeles te dice Sana Tus Rencores y Adicciones, sin duda el ángel te recomienda que ya no vivas en el pasado que trates de cerrar ese capítulo en tu vida y aprendas a vivir con lo que se tiene para que puedas formar un mejor futuro, el sanar adicciones, es decir, que es tiempo de quitarse los vicios como el alcohol y drogas que solo contaminan tu cuerpo y aventuras a una nueva forma de vida con más ejercicio y mejor alimentación. Tu color es el amarrillo, tus números mágicos son 01 y 23, tu mejor día es el lunes.

Recibes un dinero extra por cuestiones de comisiones y te dan tus utilidades recuerda que debes de ahorrar para hacer crecer más tu patrimonio. Terminas una relación de pareja y decides estar un tiempo solo y crecer más en lo personal, pero no eso no te quita lo conquistador que eres y el estar conociendo personas compatibles contigo.

Decides festejarte en estos días con tu familia y amigos así que te lleguen regalos que no esperabas y por eso te recomiendo que este día que cumples años prendas una veladora de color roja y te pongas ropa nueva de colores fuertes para atraer las energías positivas a tu vida. Trata de cuidarte de problemas de estómago recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de tener una buena alimentación y ejercicio para verse de lo mejor.

Géminis

En el horóscopo de los Ángeles te dice Poder de Manifestación que sin duda los ángeles te dicen que tu mente es muy fuerte y que puedes lograr lo que manifiestas, que solo trata de no tener tantos pensamientos negativos acumulados y empezar un nuevo ritmo de vida, que lo que deseas se te va dar sin límites, que tu poder como persona Géminis es muy cautivador por eso vas a tener la buena suerte de conocer personas importantes que te van ayudar. Tu mejor día es el 06 y 19 tu color es el rojo intenso, tu mejor día de la semana es el miércoles.

En estos días vas a estar pensando mucho en alguien que se fue de tu lado y es normal, recuerda que tu signo es muy difícil que se desprenda de personas, pero trata de ocupar tu mente en el ejercicio y un curso de superación personal y verás que pronto se te va quitar esa tristeza. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días con tu familia, tú hazlo que eso te va a ayudar a convivir más con tus seres queridos.

Te llega un dinero extra por tus utilidades o la venta de un coche, trata de invertir en tu casa o departamento que eso te va servir mucho en tu futuro. Para los Géminis que están solteros les va a venir alguien muy compatible que los hará enamorarse de nuevo, recuerden que su mejor signo son Libra y Acuario. Te piden un dinero prestado, te regalan una mascota.

Cáncer

En el horóscopo de los Ángeles te dice Visualiza tu Éxito En Todo lo que emprendas, así o más claro los ángeles te están recomendando, que te visualices ya ganado lo que deseas ganar en cuestión económica en tu trabajo o negocio, que las energías de la luz dorada te van a envolver para que te visualices exitoso en todo, también te pide que dejes de darle importancia a situaciones que no puedes controlar y que dejes pasar esos malos momentos de tu vida para que no te quiten poder mental. Tu mejor día es el jueves, tus números son 09 y 33, tu color es el naranja.

Días de buenas energías alrededor de tu signo, vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de firma de contratos nuevos o la llegada de un dinero por parte de un trabajo. Tramitas tu visa americana o pasaporte, recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos para el mes de mayo, tramitas un crédito bancario para un departamento, sabrás de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón. A los Cáncer que están solteros van a ser unos días de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo así que vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume.

Te va a estar dominando el efecto de estar más emprendedores y con una gran fuerza para realizar cualquier negocio con éxito que se les presente y también el comenzar una nueva etapa de estudios universitarios que te darán muchos triunfos en el futuro.

Leo

En el horóscopo de los Ángeles te dice que Libérate del Miedo y de las Inseguridades; es muy importante lo que te están diciendo los ángeles que son tiempos de enfrentar los problemas y darle soluciones para que no cargues con sentimientos de culpa y miedos hacia el futuro. La única inseguridad que tiene el signo de Leo es no ser reconocido y admirado y eso le puede afectar mucho en su yo interior por eso a quitarse los miedos y enfrentar los retos con valor. Tu día mágico es el jueves, tus números son 11 y 40, tu mejor día es el viernes, tu color es el azul fuerte.

Días de estar con una energía muy positiva a tu alrededor y recuperar lo perdido, van a ser unos días de buenas noticias y sorpresas agradables en lo amoroso, así trata de hablar claro con tu pareja y si ya no hay amor lo mejor es darse un tiempo. Te llega un dinero extra por cuestiones de la venta de una casa, te visitan familiares en estos días para hacer una fiesta, recuerda medirte en cuestiones de alcohol. Decides poner un negocio, recuerda que a tu signo le gusta mucho el dinero por necesitas siempre tener dos trabajos. Eres el más encantador del zodiaco por eso todo mundo te busca para salir o estar en reuniones.

Virgo

En el horóscopo de los Ángeles te dice que Eres Un Ser de Luz Poderoso así o más claro que es el tiempo de creerse lo que eres un ser fuerte y con luz brillante, pero a veces tu misma mente te sabotea y no te deja seguir adelante con tus proyectos de vida, así que es tiempo de estar en los pensamientos positivos y acciones para que te dejen éxitos y triunfos. Si tienes alguna enfermedad recurre a todo lo espiritual para que te puedas curar que sin duda lo vas a lograr. Tu mejor día es el lunes, tu color es el blanco y rojo, tus números de la suerte son 15 y 66.

Días de estar con planes de cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus ideas y proyectos para tu futuro, recuerda que tu signo es muy preocupado por su bienestar económico así que trata de ya empezar ese negocio que tiene en planes. Serán unos días de alegría y muchas sorpresas agradables y más porque estás en tu época de renovar energías.

Terminas de hacer unos pagos y pones al corriente con tus gastos, te invitan a una fiesta muy importante donde vas a conocer personas que te van a ayudar en tu desarrollo profesional, recibes un dinero extra, actualizas tus escrituras o vas con un notario, sacas un permiso de migración o actualizas tu pasaporte, cuídate de dolores de tu cabeza y cuello es mucha tensión.

Libra

En el horóscopo de los Ángeles te dice Soltar y Cortar Lazos Tóxicos que difícil situación para este signo que se le dificultad soltar las relaciones tóxicas del pasado que con sus recuerdos los hace venir a su presente. Sin duda saben los ángeles que tiene que saber ya cortar y avanzar en tu vida personal y profesional, que son tiempos de ser fuertes y exitosos, que si no dejas eso en el pasado te llenas de enfermedades que solo pueden contaminar tu cuerpo. Tu mejor día es el 18 y 50, tu día mágico es el martes, tu color de la abundancia es el rojo y azul.

Días de poner en orden todas tus situaciones de trabajo, recuerda que tu signo siempre trata de estar en paz con todo lo que lo rodea, pero las envidias te hacen tener tropiezos por eso te recomiendo que cargues una moneda de plata en tu cartera para que te quites todo ese mal de ojo. Te llega un dinero por cuestiones de una deuda del pasado, trata de no pelear en tu trabajo y sobre todo el día 27 de abril que ese vas a tener las energías cruzadas y vas a estar teniendo varias dificultades.

Sacas adelante tu tesis y proyectos de escuela, te dan vacaciones o por fin decides salirte unos días en el mes de mayo. En el amor seguirás con mucha suerte en ese sentido, vas con tu médico para un chequeo, recuerda que lo más importante es la salud, te buscan familiares para pedirte prestado.

Escorpio

En el horóscopo de los Ángeles te dice Ley de Atracción que sin duda te recomienda que tener esa idea clara para tu futuro y poder estimular la riqueza en tu vida y dejar a un lado los pensamientos negativos y mediocres que puedan inundar tu cerebro, que el defecto del escorpión es darles mucha importancia a situaciones de celos y amorosas que solo le quita energía positiva. Tu mejor día es el miércoles, tu color naranja y tus números mágicos son 07 y 10.

Vas a tener mucha suerte en lo relacionado a lo laboral, tendrás varios reconocimientos y aumento de sueldo así trata de aprovechar al máximo esa racha buena suerte. Te llega en estos días una propuesta de un negocio, trata de analizarlo bien y empezar ya ser comerciante. Ten cuidado con tu presión alta o trata de ir con tu médico, recuerda que tu signo lo domina los problemas de salud del corazón y arterias así que a vivir más sano.

Recibes la invitación de salir de vacaciones en mayo, haces un examen profesional, te compras ropa y cuidado con tu celular no se te va perder.

Sagitario

En el horóscopo de los Ángeles te dice Disponente a Perdonar y Cerrar círculos del Pasado que sin duda te dice que son tiempos de no cargar con rencores que solo te hacen quitar tiempo en tu vida y que deberás ya cerrar esos capítulos en tu vida pasado que no salieron como tu deseas, que deberás aprender a madurar y no cometer los mismos errores. Tu mejor día es el jueves, tu color es el verde y amarrillo y tus números son 12 y 60.

Días de muchos cambios en tu vida personal y laboral, recuerda que estás en una época de renacimiento de energía así trata de ya ponerle más atención a tu futuro. En estos días un amor se va a ir de tu lado que ya no era para ti. Trámites de pagos de hacienda e impuestos de gobierno, te ofrecen trabajo de administrador o recursos humanos trata de tomarlo porque eso te va muy bien a ti.

Te invitan a un concierto o show en estos días, terminas de hacer unos pagos de escuela y decides tomar otro curso de idiomas. Te llaga una sorpresa económica para el día 25 de abril y será por una venta o comisiones de un proyecto laboral. Cuídate del estómago o trata de no comer tanto picante o alcohol.

Capricornio

En el horóscopo de los Ángeles te dice que el Arcángel Miguel va a estar de tu lado en cualquier cosa que vayas a realizar, que solo lo invoques verás su presencia, que seas seguro en lo que vayas a realizar, que este arcángel tiene el poder de quitar todo lo negativo que te rodea y cortar brujerías y mal de ojo en cuestión amorosa, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 21 y 33 tu color es el rojo amarrillo.

Recuerda que estás en tu tiempo de ser alguien en tu vida, solo concéntrate a lo que deseas, te llega un reconocimiento de trabajo y será en efectivo para que lo puedas invertir en tu casa, son tiempos de crecer económicamente. Piensa mucho en cambiar en hábitos alimenticios y no te decides, hazlo y recuerda que tu signo siempre va a tener problemas de reflujo intestinales así a cuidarse y recuerda que somos lo que comemos.

Pagas tus tarjetas de crédito y te pones al corriente con tus deudas, sabrás de una traición amorosas así mucha cautela, te realizas una cirugía dental. Tu mejor día va a ser el 25 de abril, en ese día tendrás la oportunidad de empezar de nuevo en todos los sentidos y remediar lo que pasado. Un amor vuelve a ti solo trata de no volver a cometer los mismos errores del pasado que tu mejor compatibilidad es Aries, Géminis y Virgo.

Acuario

En el horóscopo de los Ángeles te dice que eres Grande y Exitoso, que son tiempos de crecerse lo que eres y no acomplejarte tú mismo ante los demás, recuerda que tu signo es un carismático natural y eso le ayuda abrir puertas para que tengas mejores propuestas de trabajo y negocios. También es tiempo de perdonar y no cargar con situaciones que no puedes resolver, eres un exitoso en todo lo que emprendas así a cambiar tu futuro desde hoy. Tu mejor día es el lunes, tu color el azul y verde, tus números mágicos son 27 y 40.

Días de extrañar lo que se fue o estar un poco pensativo por todo lo que pasa a tu alrededor, pero recuerda que debes de tomar todo lo que pasa como experiencia de vida. Ten cuidado en el trabajo, habrá despidos y reajuste de personal, trata tu siempre estar preparado. En cuestiones de salud estarás de lo mejor o por fin se van esas energías negativas de tu alrededor.

Tramitas papeles de hacienda y terminas de hacer tus pagos a gobierno. Te busca un amor del signo de Tauro, Libra o Sagitario, hablará de quedarse contigo. Ya no te enojes sin razón porque eso hace que las personas que si te quieren se retiren de tu lado. Cambias el carro o buscas un crédito. Embarazo en puerta para los Acuarios que están casados, tú mejor día va a ser el día 26 de abril en ese día vendrá a ti un dinero extra o suerte.

Piscis

En el Horóscopo de los Ángeles te va a ayudar directamente el Arcángel Rafael que te dice que cualquier enfermedad física y mental serán curadas con solo creer en este arcángel e invocarlo que también te recomienda olvidarse de lo que no puedes realizar en cuestión de negocios o trabajo y darle vuelta a la página que solo te quita energía positiva y buenas ideas a tu alrededor. Tu mejor día es el miércoles, tus números de la suerte son 16 y 99, tu color es el blanco y naranja.

Días de tener un encuentro contigo mismo para darte cuenta que estás haciendo bien y que no recuerda que estás en tu mejor etapa del año por eso sientes que debes de reinventarte por completo en tu vida personal así que no lo dudes y tomar decisiones para avanzar. Tu mejor día va a ser el día 26 de abril, en ese día la suerte va sonreír en todos los sentidos y trata de prender ese día una veladora blanca para que la suerte se quede contigo más tiempo.

Compras boletos de avión para irte de vacaciones con tus amigos, días de invertir en tu carro y hacer crecer más tu patrimonio, haces el examen para entrar a tu carrera universitaria y lo pasas. Será una semana de mucho amores nuevos y muy compatibles contigo, recuerda que siempre llega el amor y sin buscarlo. Ten cuidado con problemas de riñón o de infecciones trata de ir con tu médico y empieza a tomar más agua.

