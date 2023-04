“Otros equipos nos pueden alcanzar”: Mallorca ganó en España, pero el mexicano Javier Aguirre llama a la calma

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, frenó la euforia tras la victoria por 3-1 ante el Getafe en el estadio Son Moix, pues el azteca señaló que faltan 24 puntos por disputar en LaLiga Santander. Además, Aguirre también explicó que no hablará de la renovación de su contrato hasta que “la salvación sea matemática”.

“No soy quien para contener la euforia de la afición, pero del equipo sí. Hay que tener los pies en la tierra y la experiencia me lo dice así. Seguiré siendo prudente porque 40 puntos no garantizan nada y matemáticamente otros equipos nos pueden alcanzar”, enfatizó Aguirre en rueda de prensa.

El ‘Vasco’ fue muy crítico con su equipo por el juego desplegado en los primeros 45 minutos: “No jugamos a nada, ellos fueron superiores. La victoria está bien porque nos da vida. Los cambios de los laterales (Pablo Maffeo se situó en la derecha y Jaume Costa a la izquierda tras sustituir a Antonio Sánchez en la segunda parte) fueron muy bien, porque los acomodamos en su posición natural y el equipo dio un paso al frente”.

Además, tras la victoria, el público coreó el nombre del mexicano durante la celebración del 3-1 y el mismo Aguirre admitió que se había “emocionado” por este gesto realizado por la afición del Mallorca.

“No lo esperaba, pero me dio mucho gusto. No recuerdo que mencionaran mi nombre de manera tan espontánea en un estadio. Soy mayor, pero estas cosas te emocionan”, reconoció el técnico, quien insistió en que todavía es prematuro hablar de su renovación.

“Soy muy cabezota y hasta que la salvación sea matemática de ese tema no hablaré. Ya he dicho que estoy contento aquí y vamos a esperar“, remarcó, antes de finalizar la rueda de prensa reconociendo el gran momento de forma del surcoreano Kang In Lee, autor de dos goles en el triunfo ante el Getafe.

“Creo, sin temor a equivocarme, que Kang está en su mejor momento. Se siente importante y lo es porque no solo asiste, sino que también está marcando goles”, dijo el mexicano Javier Aguirre.

Sigue leyendo:

. Javier Aguirre y sus “pecados” en el fútbol español

. Javier Aguirre suma su cuarta victoria ante el Real Madrid: ¿Con cuáles otros equipo ha vencido a los ‘Merengues’?

. Javier Aguirre podría quedarse más temporadas en España: el Mallorca quiere renovar al “Vasco”