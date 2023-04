El grupo U2 anuncia las primeras fechas de su temporada de conciertos en Las Vegas

Foto: Mike Coppola for The Recording Academy / Getty Images

Desde hace varios meses el grupo de rock U2 anunció su residencia en Las Vegas, y ahora recurrieron a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que anuncian las primeras fechas de su serie de conciertos: 29 y 30 de septiembre, 5, 7 y 8 de octubre.

Con esa serie de presentaciones (a las que se le irán sumando más fechas) la banda irlandesa inaugurará Sphere, un auditorio con capacidad de 17,600 personas y cuya construcción comenzó hace cinco años. En los conciertos interpretarán íntegro el álbum de 1991 Achtung Baby, además de muchos de sus temas clásicos. Siempre a la vanguardia en cuanto a la tecnología el grupo contará en el escenario con la pantalla LED de alta resolución más grande que hay hasta ahora, además de 164,000 bocinas y asientos con vibración.

El baterista Larry Mullen Jr. no formará parte de esta residencia debido a que se está recuperando lentamente de una cirugía de columna; su lugar será ocupado por Bram van den Berg. El guitarrista The Edge ha sido el encargado de dar las entrevistas para anunciar los preparativos, y dijo a Rolling Stone que analizarán el resultado en el público para decidir si extienden la temporada de conciertos: “Vamos a tomarlo un paso a la vez y ver cómo funciona todo. No descartamos hacer más shows. En este momento estamos presentando cinco programas inicialmente. Veremos cómo va eso”.

Sigue leyendo: