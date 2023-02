El grupo U2 confirmó su serie de conciertos en Las Vegas con un comercial estrenado durante el Super Bowl

Foto: Ian Gavan for MTV / Getty Images

Uno de los comerciales que se transmitieron el domingo 12 durante el Super Bowl fue dirigido a todos los fans de la banda irlandesa U2, confirmando su esperada residencia en Las Vegas que comenzará este otoño en el MSG Sphere, un gigantesco auditorio que comenzó a construirse en 2020 pero cuyo estreno se retrasó debido a la pandemia de Covid-19.

El promocional muestra a personas de varios países observando una esfera que recorre el cielo y que se detiene en un desierto, al mismo tiempo que se escuchan varias canciones de Achtung baby, el álbum del grupo editado en 1991 y que dio pie a la gira ZooTV, considerada una de las mejores de todos los tiempos. En esta nueva serie de conciertos U2 rendirá tributo a ese trabajo, interpretando el disco íntegro.

Sin embargo, estos también serán los primeros conciertos de U2 sin el baterista Larry Mullen Jr., quien está recuperándose de una cirugía. Al respecto, los demás miembros del grupo –Bono, Adam Clayton y David Evans The Edge– publicaron el siguiente mensaje: “Tomará todo lo que tenemos para acercarnos al Sphere sin nuestro compañero de banda en el asiento de la batería, pero Larry se unió a nosotros para dar la bienvenida a Bram van den Berg, quien es una fuerza por derecho propio… El show de Sphere ha estado en proceso durante mucho tiempo. No queremos defraudar a nadie y menos a nuestro público… En pocas palabras, U2 no ha tocado en vivo desde diciembre de 2019 y necesitamos volver al escenario y ver las caras de nuestros fans nuevamente. Y qué escenario tan único están construyendo para nosotros en el desierto… Somos la banda correcta, Achtung baby el álbum correcto, y Sphere el lugar correcto para llevar la experiencia musical en vivo al siguiente nivel… Eso es lo que U2 ha estado tratando de hacer a lo largo de todo este tiempo, junto con nuestros escenarios satelitales e instalaciones de video, más memorablemente en el Zoo TV Tour, que finalizó en Tokio hace 30 años este otoño”.

