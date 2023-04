María Chacón se deja ver en el festival de Coachella bailando al ritmo de Rosalía

Muchas famosas acudieron durante dos fines de semana al festival musical de Coachella para ver a sus grupos y cantantes favoritos. Una de ellas fue María Chacón, quien compartió en sus historias de Instagram un video que la muestra muy feliz durante el show de Rosalía -específicamente cuando ésta interpretaba la canción “LLYLM”-, bailando entre el público.

En su cuenta de esa red social la actriz mexicana publicó fotos modelando el sexy atuendo que eligió para acudir al evento, compuesto por un sostén plateado con tiras y pantalones cargo que tenían aplicados vivos fosforescentes. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

María viajó a Los Ángeles mientras surge para ella una nueva oportunidad en la televisión, luego de obtener buenas críticas por su trabajo en la novela “Cabo”. Ella recientemente publicó en Instagram (donde tiene ya más de un millón de seguidores) fotos en las que se despidió de su personaje de “Rebeca”: “Vivirás por siempre cada vez que alguien te vea en la pantalla”. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Sigue leyendo: