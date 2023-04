Óscar de la Hoya recibió amenazas de muerte y por eso no acompañó a Ryan García en la conferencia de prensa

Tras la ausencia de Óscar de la Hoya en la conferencia de prensa posterior a la pelea de Ryan García y Gervonta Davis, el presidente de Golden Boy Promotion denunció que recibió amenazas de muerte y por ello no pudo acompañar a King Ry.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, De la Hoya indicó que su equipo de seguridad le pidió que abandonara el lugar porque era muy peligroso para él estar ahí.

“Mi equipo de seguridad me dijo que tenia que irme del lugar porque recibí amenazas de muerte. Ustedes no lo saben, pero recibí amenazas de muerte toda la semana, y me dijeron que era muy peligroso (estar en ese lugar), así que nos fuimos”, dijo.

Asimismo, De la Hoya también aclaró que la ausencia de Bernard Hopkins fue debido a que Premier Boxing Champions (PCB) lo acusó de tocar a Gervonta Davis durante el pesaje con crema de testosterona y se le prohibió estar en todos los eventos.

“Primero que nada, Bernard Hopkins fue acusado de tener crema de testosterona en sus manos y tocar con ellas a Gervonta Davis (en el pesaje), cuando él solo quería ayudarlo porque se iba a caer del escenario. Así que PCB, la promotora de Gervonta, lo prohibió de todos los eventos. No pudo subir al ring, no pudo hacer nada durante la promoción”, expresó.

El promotor dijo que “todo esto viene de los ‘minions’ de PCB” que atacaron a Ryan García y a Golden Boy Promotion, pero que todo ya estaba bien. Además, Óscar de la Hoya mostró todo su apoyo al mexoamericano y aseguró que regresará “mejor y más fuerte que nunca”.

Luego de sufrir su primera derrota, Ryan García anunció que subirá a las 140 libras e intentará buscar una revancha con Gervonta Davis. El californiano, de 24 años, posee récord de 23 victorias (19 nocauts) y un revés.

