“Ya no tengo que esconderme”: Óscar de la Hoya dice en entrevista que su mayor victoria en la vida es haber llegado a los 50 años

Óscar de la Hoya ganó 10 campeonatos del mundo en seis divisiones de boxeo y a lo largo de su carrera como peleador obtuvo ganancias estimadas en más de $500 millones de dólares. Pero cuando se le pregunta en estos días cuál considera que ha sido su mayor satisfacción, él no titubea: “Llegar a mis 50 años”.

El famoso “Golden Boy” asegura encontrarse “excelente”, “al cien” y también se siente “bendecido”. Óscar de la Hoya ha enfrentado duras batallas con las adicciones y admite que muchas veces pensó que no iba a sobrevivir. Pero con esa sonrisa que le acompañó para convertirse en estrella incluso desde antes de ganar el oro olímpico en 1992, hoy vive días llenos de ilusión.

Lo que tiene a De la Hoya especialmente entusiasmado es la pelea de este 22 de abril entre Ryan García, la carta fuerte de su empresa promotora, y Gervonta Davis. Las dos estrellas se combinan para un récord profesional de 51-0 y 45 nocauts. Los expertos consideran que el pleito en Las Vegas será espectacular. Óscar a la vez espera que el combate marque el inicio del reinado de su peleador, García, quien hace recordar a aquel joven “Golden Boy” de los años 90.

Óscar de la Hoya recibió a La Opinión en su oficina para analizar la pelea García-Davis, profundizar acerca de sus dramáticos altibajos personales y también comentar sobre Canelo Álvarez, con quien tiene una agria relación tras años en los que trabajaron juntos.

– ¿Qué te hace decir que esta pelea es la que va a salvar al boxeo?

Yo me recuerdo hace años cuando peleé con Félix Trinidad (1999). Un promotor que se llama Don King y Bob Arum, que era mi promotor en esos tiempos, decían y le platicaban a todos los medios que esa es la pelea para salvar al boxeo. Porque era una pelea tan grande, una pelea tan esperada, en donde por fin tenías a dos campeones jóvenes, en su momento, invictos, y eso no se veía diario en el boxeo en ese tiempo. Entonces esa pelea la llamaban la pelea para salvar el boxeo, aunque el boxeo no necesita ninguna salvación, el boxeo va a seguir por años y años. De eso me recuerda esta pelea. Esta pelea está llegando en su mejor momento para el deporte. Todo el mundo quiere ver peleas en las que dos jovencitos se están enfrentando, en donde tienes dos invictos, dos campeones, dos figuras, y pues por eso yo le estoy llamando la pelea para salvar el boxeo, porque me recuerda mucho de esa pelea con Trinidad.

– Tú has declarado que Ryan García es más grande que Canelo Álvarez, más grande que Óscar de la Hoya, y yo me pregunto por qué dices eso.

Para aclarar lo que dije: Ryan García ganando esta pelea, él puede ser más grande que Canelo Álvarez u Óscar de la Hoya. Ganando esta pelea, Ryan García tiene una revancha, puede pelear con Devin Haney, puede pelear con Teófimo López, puede subir de peso a enfrentarse a los mejores en las 140 libras, porque está joven y tiene tantos fans y tiene los medios, las redes sociales. Son diferentes tiempos y él puede hacer cosas más grandes que Canelo Álvarez y un Óscar de la Hoya por su talento, por su edad, por su carácter, y por la posición en que está Ryan García, como dicen en inglés, “Sky’s the limit” (el cielo es el límite).

– Ryan es un peleador electrizante cuando está en plenitud. Pero la verdad es que no le ha ganado realmente a nadie grande. ¿Qué tan importante es que gane, pero también que demuestre que puede ser eso que tú y otros esperan de él, porque todavía es mucha expectativa pero falta ver que lo ponga en el cuadrilátero?

Yo estoy de acuerdo cien por ciento y por esa razón está peleando con Gervonta Davis (28-0, 26 KOs). Va a ser su momento en donde le va a demostrar a todo mundo realmente lo que es o nos va a demostrar que solo es un “hype job” (un producto publicitario). Ryan García (23-0, 19 KOs), para mí, tiene algo muy especial. Y sí, él no ha estado en peleas grandes, peleas en donde lo hace ver como una máxima figura en el deporte, pero esta pelea de abril 22, ganando se va a convertir en la cara del deporte, así de pleno. Ryan sí tiene el talento, la juventud está de su lado, la disciplina, pero es que también los rivales que tiene para los próximos cinco años están enfrente de él… para hacer peleas grandes por muchos años, así es como se convierten en súper estrellas.

De la Hoya espera que Davis haga “una pelea de perros”

– Tú has demostrado mucho respeto por “Tank” Davis, durísimo rival, pero también has hablado de la seguridad que tienes de que García saldrá vencedor. ¿Cómo esperas el combate?

Fíjate que yo he estado estudiando esta pelea por mucho tiempo. Los estilos. El estilo de “Tank” Davis se le presta a Ryan García, porque “Tank” Davis es más bajo, espera por ese golpe perfecto para conectar, y tiene que entrar a la distancia de Ryan García para tratar de conectarlo porque Ryan está más alto; si Ryan usa su jab, si usa su distancia en el centro del cuadrilátero y se queda disciplinado por todos los asaltos, le puede ganar fácil. Pero sabemos que “Tank” Davis va a hacer esta pelea difícil, la va hacer como una pelea de perros; la tiene que hacer, una pelea de perros así en la cuerdas, pegándole por todos lados. Lo que tiene que hacer Ryan es estar bien disciplinado y mantenerse en el centro del cuadrilátero, peleando con distancia porque el momento en que se le meta Gervonta Davis, sí, le puede causar daño. Por esa razón va a ser una pelea increíble, la verdad que sí, los estilos son adecuadamente perfectos para ambos para hacer una pelea muy emocionante.

– ¿Cuál es el estimado que tienes en cuanto a ventas de PPV?

Yo creo que esta pelea va a topar más de dos millones del pay per view. Yo creo que sí, y la indicación es la venta de boletos, tan rápido que se agotaron. En solamente cuatro minutos, eso fue increíble. En la experiencia que yo tengo de promotor, en la historia de los eventos grandes que he promovido, esta pelea es como ninguna otra en términos de venta de boletos, se agotaron rápido. Así que para mí es una gran indicación de que la gente está súper emocionada.

– No sé si un promotor pueda apostar dinero en una pelea, pero ¿vas a apostar?

(Risas) Quizás con un amigo mío o con mi novia, le voy a apostar $100 dólares o algo. Pero yo le estoy apostando todo a Ryan García. Yo creo en él, yo creo que Ryan García puede ser una gran súper estrella del boxeo, puede ser campeón mundial muchas veces en diferentes divisiones, yo creo que sí puede ser algo muy especial en este deporte.

– Y yo creo que la gente identifica a Ryan García con un joven Óscar de la Hoya. ¿Qué consejo le has dado que has sentido le ha ayudado en su camino?

Nada. Nomás le digo que aprenda el español, es todo. “Aprende español”, es todo. Yo cuando regresé de las Olimpiadas (1992) yo no hablaba español para nada y todavía estoy un poco mocho ahí, pero la verdad es muy importante; es muy importante con tu público, con la gente latina, mexicana, demostrar que tienes interés, que quieres conectarte con tú público, con tu gente. Los consejos son mínimos porque él sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que necesita hacer, pero para mí es muy importante conectarte con tú público.

– Yo estuve ese día en Las Vegas cuando comentaste que Saúl Álvarez, a quien entonces promovías, se había propuesto hablar inglés, y lo hizo, y sin duda eso ha elevado su marca.

Es bastante importante, si quieres ser súper estrella, si quieres ser algo especial y grande en este deporte tienes que conectarte con el público que te está apoyando, que te está pagando por los PPV, que te está pagando por los boletos, que están comprando tu producto; tú eres el producto, así que tienes que estar conectado con tu gente.

– El aficionado mexicano, ¿es un aficionado difícil o un aficionado muy difícil?

Yo creo que es un aficionado inteligente, que quiere ver lo mejor, quiere ver las mejores peleas… exigente, y no hay nada malo con eso. Para mí, en mi carrera personal, por esa razón yo quería siempre pelear con los mejores del mundo, porque siempre me exigían de que peleé con los mejores, así que yo creo que el aficionado mexicano tiene mucho cerebro y quieren ver las mejores peleas, es todo.

– Pregunto porque por ejemplo Saúl Álvarez pareciera que tiene más detractores en México que fuera de México.

Sí, pero es parte de la fama, no se trata del talento, de tu persona; es parte de ser famoso, es parte de tu trabajo. Yo siempre me dije y me convencí a una edad muy temprana que [entre] más críticos que yo tengo, más fama voy a tener, y estoy haciendo algo positivo, estoy haciendo algo muy bien porque tengo tantos críticos. Si no tengo críticos entonces no soy nadie. Así lo veo yo.

Óscar de la Hoya en la entrevista con La Opinión en la intimidad de su oficina. /Foto: Blake Vaz

“Me tomó mucho esfuerzo”, dice de llegar a los 50 años

– Recientemente se cumplieron 20 años de que fundaste Golden Boy Promotions, lo cual sin duda marcó un parteaguas en la promoción del boxeo siendo tú hispano; 30 años de que ganaste el oro olímpico en Barcelona y el pasado 4 de febrero celebraste tu cumpleaños 50. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción y también tu mayor frustración?

Yo creo que mi mayor satisfacción, llegar a mis 50 años. Me tomó mucho trabajo, me tomó mucho esfuerzo. Yo he vivido muchos altos y bajos en mi vida, porque es lo que trae el boxeo, es lo que te trae la fama, es lo que te trae el dinero. No es fácil, es fuerte. Sí, ganando la medalla de oro, campeonatos mundiales, dinero, fama, es satisfante [sic] y es un trabajo, pero del hecho de que lo sobreviví y estoy aquí bien, sanamente; me siento excelente, con mi familia, con mis amigos, teniendo todo… todo lo que trabajé, el esfuerzo que hice. Me mantengo bien, en salud, la verdad es que eso es una gran bendición.

– ¿Tuviste en algún momento miedo de que no ibas a sobrevivir?

Claro, claro que sí, muchos tiempos lo he pensado. Es una vida difícil, es fuerte, yo creo que tienes que tener un corazón bastante fuerte para mantenerte en esta posición como me la he mantenido yo por ya muchos años, siendo yo el “Golden Boy”, siendo una figura, manteniéndome como empresario. No es fácil, es fuerte, es difícil, pero el hecho de que ya tengo 50 años y estoy todavía en el tope de mi carrera como promotor, como empresario, lo que sea, estoy bendecido, la verdad que sí.

– ¿Cuál es el mensaje que puedes enviarle a la gente para que tu experiencia, con todo lo dura que haya sido, sirva para alguien?

Mira, para mí el boxeo es todo. El boxeo me enseñó que si te tumban en un round tienes oportunidad de levantarte y terminar la pelea, si tú quieres. Si no, si quieres rendirte pues te rindes y ya, y vas a vivir con ese momento por el resto de tu vida… Así es como yo veo la vida. La vida te da oportunidades y tú las tomas si tú quieres, pero si te vas a rendir, entonces se acabó. Tú tienes la oportunidad de siempre hacer el esfuerzo, de trabajar y mejorarte. El boxeo me enseñó eso, el boxeo me enseñó de nunca rendirte, de siempre trabajar.

– Hace un año en una entrevista con Los Angeles Times revelaste un capítulo fuerte en tu vida, de que fuiste violado por una mujer en Hawaii cuando tenías 13 años. ¿Cómo reflexionas hoy en día a tus 50 años y qué mensaje puedes enviar a todos quienes han sido víctimas de algo similar?

Yo tenía como 13 años. Son eventos fuertes que te pueden traumar por el resto de tu vida, pero como lo dije, tú tienes la oportunidad de mejorar, de mejorarte a ti mismo. Yo como vivo la vida, yo perdono a mi peor enemigo para liberarme del dolor. Así es como yo vivo. Yo perdono a mi peor enemigo para liberarme a mí mismo, y es lo que yo hice, es lo que hice para crecer, para madurar, para ser más fuerte. Porque la vida es única, y si no haces el trabajo para mejorarte a ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Yo siempre he estado pensando en los demás, yo siempre he estado pensando: “¿Cómo está esta persona? Ojalá esté bien”. Pero yo me olvidé de mí mismo, ¿me entiendes? Ahora que estoy haciendo trabajo para mejorarme a mí mismo me siento al cien, como dicen.

– Haber hecho esa revelación, ¿cómo te ha ayudado?

Liberado. Me siento increíble, me siento liberado. Ya no tengo que esconderme, ya no tengo que estar a las escondidas a ver quién me va a juzgar de algo, quién me va a criticar. Ya estoy liberado. Se siente muy bien eso.

– ¿Te arrepientes de algo, Óscar?

No, yo como vivo mi vida, todo pasa por una razón. Si es positivo, si es negativo, todo pasa por una razón, y esa razón hay que buscarla, encontrarla. Yo soy una persona muy optimista, muy positiva, y duró tiempo para pensar así. Pero como te dije, si yo puedo perdonar a mi peor enemigo, estoy liberado.

– ¿Cuál crees que es el legado de Óscar de la Hoya en el boxeo, como empresario o en la calle?

Yo creo que el legado va a ser [ser] el campeón de la gente, es todo. Yo creo que para mí eso ha sido muy importante: que la gente esté satisfecha con el trabajo que yo hice en el cuadrilátero, pero a la vez yo quiero que la gente piense que yo siempre fui amable con todo el mundo. Y yo le hablo a amigos, a mis familiares, les digo: “Yo una vez estuve firmando autógrafos, creo que era una fila de ocho horas, pero el último, la última persona, lo traté como si fuera la primera persona en la fila”. Así es como soy yo. Yo siempre he puesto la fanaticada primero porque yo reconozco que sin la fanaticada no somos figuras, no somos atletas campeones; necesitamos ese apoyo para seguir, para motivarnos, para seguir en nuestro tren de trabajo, para lograr nuestros sueños.

De la Hoya no recuerda mucho de la pelea más grande de su carrera

– Acá afuera de tu oficina tienes una foto mural de tu pelea del 5 de mayo de 2007 contra Floyd Mayweather Jr.. Esa fue una pelea que todos querían ver en Estados Unidos. ¿Qué recuerdas de ese día?

La verdad que no recuerdo casi nada, es increíble como el tiempo pasa. Es que yo en esos tiempos estaba viviendo mis momentos de oscuridad y esa época para mí fue tan oscura que no me recuerdo mucho. Me recuerdo entrenando con Freddie Roach, creo que fue en Puerto Rico. Llegué a Las Vegas, la pelea sucedió. Me recuerdo que el papá de Mayweather me dijo: “Buen trabajo, tú ganaste”. Y nada, le alzaron la mano a Floyd Mayweather. Fue tan rápido ese evento, pero sí recuerdo que fue un evento que paralizó a esta nación. Es una pelea que todo mundo quería ver, me recuerdo que había estrellas por donde quiera, en ringside. Fueron unos tiempos bonitos para el boxeo, pero la verdad que no me recuerdo mucho.

– Ahora que lo mencionas, cuando estás en el ring, tantas veces que estuviste ahí, ¿volteas a ver quién está? ¿Te puedes concentrar en la pelea cuando ves a tantas estrellas del deporte, del espectáculo, políticos, etc.?

Cuando peleé con “Sugar” Shane Mosley en el Staples Center (2000) era la primera pelea del Staples Center para abrir la arena. Habían estrellas en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera, puras estrellas de lo máximo. Y yo me recuerdo que estaban Jennifer López y Salma Hayek sentadas juntas en la primera fila. Y me recuerdo que en el octavo round creo, yo quería ver quién estaba sentado ahí en la primera fila y vi a Jennifer López y Salma Hayek, y la concentración se me fue. Perdí la pelea, pero la concentración se me fue. Pero es bonito de que la gente te apoye, especialmente figuras públicas como ésas.

– Sé que te gusta lo que “Canelo” Álvarez ha hecho, pero no te gusta que peleé en México contra John Ryder y se ha dado una guerra de declaraciones con Eddie Hearn, el promotor de Canelo. ¿Es una mala idea de Canelo ir a hacer esa pelea en Guadalajara?

No, para nada. La crítica que yo tengo es para Eddie Hearn, el promotor que tiene Canelo. Yo como peleador si fuera Canelo, estas últimas peleas que tiene Canelo en su carrera -sean cinco, seis, siete- él debería usarlas para pelear con los mejores; los mejores del mundo para su legado. Él tiene la oportunidad de ser el mejor, el mejor del boxeo. No sé si de la historia porque estamos hablando de “Sugar” Ray Robinson, de Joe Louis, de grandes figuras. Pero él tiene la oportunidad de hacer algo muy, muy, muy especial, y si yo fuera su promotor yo no lo hubiese puesto con [Dmitry] Bivol, porque en ese tiempo nadie sabía quién era Bivol, nadie lo conocía. Quizás Canelo Álvarez no se preparó bien porque no conocía quién era y le salió gallo. Yo hubiese manejado la carrera en estas peleas diferente. Al regresar a Guadalajara, es excelente para su gente, para el público, para Guadalajara. Es muy, muy bonito, pero como promotor para su legado yo hubiese manejado su carrera diferente.

“Canelo es un peleador de honor”

– Creo que la vez que te vi más frustrado fue la vez que aquí abajo de tu oficina con Canelo a tu lado tratando de decirle al público que el tema del clembuterol realmente fue un accidente por comer carne en México. ¿Está manchada la carrera de Canelo por ese capítulo?

No, no creo. Obviamente las críticas siempre van a recordar del clembuterol, pero yo no creo. Yo creo que fue algo de inocencia, yo lo creo. Yo creo que Canelo sí es un peleador limpio, un peleador de honor. Yo creo que el Canelo quiere hacer cosas grandes, quiere hacer historia, y por eso fue la crítica, no para él, sino para el promotor, cómo le están manejando su carrera… Una pelea como Bivol con Canelo le puede derrumbar su concentración, su legado, lo podía retirar quizás; es una pelea difícil para el Canelo, quizás el Canelo pensó que era una pelea fácil.

– Me parece honorable que hables positivamente de Canelo a pesar de todo lo que ha habido entre ustedes, las ofensas que ha habido. Si Canelo estuviera aquí en esta silla, ¿qué le dirías?

Yo le diría: “Te reto en un juego de golf por $100,000 dólares el hoyo”. Es lo que le diría.

– El boxeo es un deporte de apreciación, pero ¿qué está pasando con los jueces y los réferis en el boxeo? ¿Se necesita alguna renovación ahí?

Puede ser, puede ser. A veces no sé si es influencia, no sé si es… pero yo he visto unas decisiones malas y el público está de acuerdo. Obviamente no es mi trabajo decir quién va a ser el juez, quién va a ser el réferi. Eso es el trabajo de la Comisión, pero algo tiene que cambiar muy pronto.

– Para despedirnos, unos jabs rápidos:

– ¿Tu lugar favorito en Los Ángeles?

Quedarme en mi casa.

– ¿Tu restaurante favorito?

Bahía Caporales, restaurant mexicano.

– ¿Lakers o Dodgers?

Lakers. El beis sí lo sigo, pero el básquet lo sigo más.

– ¿Rams o Chargers?

¡Rams!

– ¿A quién te gustaría ver algún día como presidente de este país?

Para que mejore este país, yo creo que no ha nacido.

– ¿El peleador al que más has admirado?

Es entre “Sugar” Ray Leonard, “Finito” López y Julio César Chávez.

– ¿El mejor peleador hispano o latino de la historia?

Óscar de la Hoya.

– ¿El mejor peleador nacido en México en activo?

Sí, tiene que ser Canelo Álvarez

– Tú y Dana White en un ring, ¿qué pasaría?

Diez segundos, fácil, sin ningún problema.

– ¿Tú y Eddie Hearn en un ring?

Cinco segundos (risas).

– Dana White y Eddie Hearn en el ring contra ti…

Ahora sí necesito ayuda (risas).

