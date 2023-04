Aislinn Derbez da contundente respuesta a quien le pide que se opere la nariz

Una vez más, Aislinn Derbez dejó ver que no le interesa someterse una cirugía estética, pues en diversas ocasiones le han sugerido a la actriz someterse a una rinoplastia, pero ella tiene una poderosa razón para no hacerlo.

Recientemente, la hija de Eugenio Derbez viajó a Madrid para asistir a los Premios Platino, convirtiéndose en una de las mejores vestidas del evento con un vestido con el que combinó pedrería y transparencias y durante la noche se transformó.

Aislinn Derbez compartió unas instantáneas tomadas en ese evento, a través de su perfil personal de Instagram, donde recibió cientos de comentarios por su belleza, pero también algunos comentarios negativos.

“Eres increíblemente hermosa [y tienes un] cuerpazo, si te arreglaras un poquito la nariz, uff”, escribió uno de sus seguidores a la hija de Eugenio Derbez.

La actriz no dudó en dar una contundente respuesta que dejó en claro su postura ante una cirugía plástica: “¿Y perder uno de los rasgos que me hacen diferente? Jamás, me gusta demasiado ser así”, escribió a lado de un emoji de un beso.

Aislinn Derbez no busca cambiar su físico

Aislinn Derbez ha dejado en claro en diversas ocasiones que no es partidaria de las cirugías plásticas, pues en 2017, durante una transmisión en vivo, le dijo a sus seguidores que no iba a modificar su nariz.

“No me voy a operar la nariz, no insistan. Todos esos paleros que me dicen, ‘Ay opérate la nariz, te verías mejor’. Les digo: ‘No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan’”, aseveró.

