Lis Vega posa en el jacuzzi, luciendo sus atributos en microbikini de hilos

Lis Vega ha dado una sorpresa a sus fans, al compartir en su cuenta de Instagram una colección de fotos en las que aparece en el jacuzzi, usando un microbikini de hilos con el que lució al máximo sus atributos. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Mírame bien, la mala energía no vive aquí, sólo una mujer que sabe dónde, cómo y cuándo vibrar alto, porque de donde vengo todo se hace desde el amor propio”. ✨

Desliza para ver todas las fotos

La poeta de lo urbano tiene listo su nuevo sencillo, un dueto con Naldo Uwe titulado “Sin seguro”, que estrenará el 5 de mayo. Mientras tanto, el reguetonero compartió en esa red social escenas del videoclip que los muestra a ambos: “La colaboración del año, lo que tanto esperaban y por lo que llevan meses preguntando”. View this post on Instagram A post shared by Naldo 🇨🇺 (@naldouwe)

Lis está a punto de explotar su faceta como cocinera, pues compite en la nueva temporada del programa de televisión “MasterChef México VIP”, que comenzará a transmitirse el 14 de mayo. Ella publicó un video detrás de cámaras que la muestra grabando los promocionales y sosteniendo una batidora. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

