Los latinos están fuera de las juntas directivas en educación

En los consejos directivos relacionados con la educación, ya sean universidades, corporaciones, y organizaciones no lucrativas, los latinos no forman parte.

“En su mayoría, los latinos que participan son puestos en lugares de apoyo”, dijo Evelyn Alemán, fundadora de Our Voice: Communities for Quality Education (Nuestra Voz: Comunidades por una Educación de Calidad), una iniciativa creada por y para padres de familia que quieren una educación de calidad para sus hijos.

A pesar de que los latinos en Los Ángeles, representan casi el 50% de la población y cerca del 40% de California, apenas el 12% de los miembros de las directivas de las organizaciones no lucrativas del estado son latinos; y a nivel del condado es de 12.2%.

Lo que es más grave, más de un tercio de los consejos directivos de las organizaciones de caridad no tienen un miembro latino.

Así lo dio a conocer el Fondo Mexicoamericano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), tras analizar una amplia base de datos de más de 1,500 juntas directivas de las llamadas en inglés, nonprofit (no lucrativas) compilada por Latinos LEAD.

¿Qué se tiene qué hacer para ser parte de una junta directiva de una organización no lucrativa?

“Ellos te tienen que invitar, pero las invitaciones no llegan, es como si no existiéramos”, dijo Alemán

Y señaló que al no haber latinos en las juntas directivas, las organizaciones no entienden cuáles son las necesidades de nuestras comunidades.

“La comunidad de inmigrantes o los hijos de inmigrantes ya nacidos en este país son los más afectados porque son los que tienen más necesidades”.

Un problema grave que Alemán observa, es que no hay nadie que esté abogando por más representación latina no solo en los consejos directivos de las organizaciones no lucrativas sino en el concejo municipal, en la junta de supervisores, en los departamentos de la ciudad de Los Ángeles, en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, en las universidades y las agencias de gobierno.

“Busca un latino en los puestos de liderazgo en la Autoridad de los Servicios para Desamparados (LAHSA), no vas a encontrar ninguno; Karen Bass ha nombrado también muy pocos latinos en los puestos de alto mando”.

Alemán consideró que lo primero que debemo hacer para comenzar a resolver esta disparidad es crear conciencia como lo hizo Latinos LEAD y MALDEF con su reporte acerca de que las juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro de Los Ángeles y del estado son abrumadoramente no latinas.

“Es increíble porque cualquier empresa que va a vender un producto, examina y estudia a quién se lo va a vender porque van de por medio sus ganancias, pero en el gobierno o en el sector no lucrativo, es distinto porque no saben lo que necesitan los latinos; y no lo saben porque no tienen en sus directivas, latinos que los guíen sobre las necesidades de la comunidad”.

Lo más grave – dijo – que excepto por MALDEF y Latinos LEAD, todo mundo está callado y no señala la falta de representación latina en Los Ángeles.

A pesar de que el 73.6% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) es latino, en la junta directiva formada por 7 miembros, más un representante estudiantil, hay solo dos latinas: Rocio Rivas y Kelly Gonez.

Aunque los latinos representan casi 90% de los inscritos en el distrito 5 de la directiva del LAUSD, su representante es Jackie Goldberg, una exlegisladora estatal, a quien sacaron de su jubilación para lanzar como candidata al cargo.

Sin embargo, Alemán defendió a Goldberg, ya que dijo es una representante que escucha y se preocupa por la comunidad latina.