Vinícius Jr. no pudo ocultar su frustración ante la humillación sufrida por el Real Madrid a manos del Girona

Luego de la derrota del Real Madrid 2-4 ante el Girona, las críticas se fueron encima de Vinícius Jr. uno de los mejores futbolistas de la actualidad pero que muchas veces se ve opacado por su mal carácter, hecho que no faltó el día de hoy tras la mágica actuación del argentino Taty Castellanos, ex jugador del New York City de la MLS.

A pesar de que Vinícius se quejó del arbitraje por haber recibido un balonazo que no pasó de una tarjeta amarilla a su rival, también se le vio provocando, tal como cuando marcó el gol del descuento e hizo gestos a la afición agarrándose el escudo en donde mostraba que su equipo era campeón del mundo y ninguneaba a un Girona que hoy fue superior en todos los aspectos.

Me parece que Vinicius no se da cuenta que al mostrar el parche de campeón se tira solito al pozo.



Es decir “somos campeones del mundo y estamos perdiendo contra el poderosisimo girona☠️⚰️” pic.twitter.com/WTNhXw9dj1 — nachorp (@xnachorp) April 25, 2023

Vinicius ya estaba amonestado cuando empujó deliberadamente a su rival. El árbitro, como si la virgen le hubiese hablado, se hizo el tonto. Luego los madridistas preguntan por qué todas las aficiones lo aborrecen. pic.twitter.com/YguLkW8le3 — Gerry EM (@DrRekkless) April 25, 2023

El brasileño no tuvo en cuenta que también pudo ser expulsado tras empujar a un rival luego de que ya contara con una tarjeta amarilla a sus espaldas. La frustración del brasileño se notó en varios pasajes del encuentro en donde también fue a provocar al Taty Castellanos que no se amilanó y encaró al brasileño en una imagen que dio la vuelta al mundo. Vinícius se encara con Taty Castellanos (Foto LLUIS GENE / AFP- Getty Images)

La actitud de Vinícius demuestra que se debe ser grande también en la derrota y si bien aunque es un futbolista que recibe muchas faltas, también se ha elevado su fama de provocador en el terreno de juego, algo de lo que se han aprovechado sus detractores y que el día de hoy ha sido notablemente retratado con una frustración notoria tras un sorpresivo resultado con el que el Real Madrid prácticamente se despide de La Liga.

