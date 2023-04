Con el agua hasta las rodillas Yanet García se luce en el jacuzzi, usando un bikini negro de hilos

Tras unas vacaciones en México Yanet García está de regreso en Nueva York, y desde su departamento posó para una fotografía que compartió en Instagram. Ella aparace dispuesta a tomar un baño en el jacuzzi, con el agua hasta las rodillas y usando un microbikini de hilos en color negro que resaltó sus prominentes caderas.

Apenas hace una semana la ex chica del clima se encontraba en Yucatán; ahí aprovechó para relajarse un poco, sin descuidar el contenido de sus redes sociales. Así, se dejó ver de camino a unos camastros en el resort donde se hospedaba, usando un traje de baño de corte alto con el que lució su retaguardia. La foto que compartió obtuvo más de 342,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet no sólo modela bikinis y ropa deportiva; en una de sus recientes publicaciones en esa red social aparece luciendo un elegante conjunto de saco y shorts en tweed, mientras en un balcón disfruta la vista del Empire State con el tema “Would I lie to you?” de Charles & Eddie como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

