El 26 de abril, la California Central se manifestará, unida, por la igualdad racial en las políticas de salud, medio ambiente y vivienda

Nací en el Valle de San Joaquín. Crecí viendo las luchas de las familias trabajadoras, que sufrían una discriminación arraigada y basada en políticas injustas. Una discriminación que los privaba del acceso a una buena atención médica, a la justicia migratoria, a un medio ambiente limpio, trabajos de buena calidad y prosperidad económica.

Es por esa razón que, el 26 de abril, me uniré a más de un millar de mis vecinos del Valle en Sacramento para el evento Equity on the Mall (Equidad en el centro comercial) para promover la igualdad racial en aquellas políticas que afectan las vidas de los californianos.

Durante una década, fui médico de la sala de emergencias en la pequeña y unida comunidad de Selma, en el condado de Fresno. Allí traté a pacientes pobres y enfermos, perjudicados por los efectos físicos de las políticas gubernamentales discriminatorias, que iban desde la desnutrición infantil hasta las enfermedades respiratorias crónicas provocadas por la exposición a toxinas en el aire. Traté allí a pacientes que acudían a la sala de emergencias como último recurso porque se les había negado el acceso al seguro médico, incluso cuando al mismo tiempo más y más californianos obtenían cobertura de salud.

Sus historias son aún más relevantes en mi función de presidente del Subcomité de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de California sobre Salud y Servicios Humanos. En nuestras audiencias y oficinas llegan numerosas personas para describir las dificultades generadas por estas condiciones y para explicar cómo inciden en la vida cotidiana de sus familias y sus hijos.

Siempre estaré agradecido por su participación en el proceso de toma de decisiones requerido para tratar de lograr un cambio.

Y han habido cambios, pero queda mucho más por hacer. La urgencia por la equidad, especialmente en el Valle Central, nunca ha sido mayor.

Es por eso que Equity on the Mall es tan importante. A través de este apasionado día de acción social, y en asociación con The Center at Sierra Health y el Fondo de Salud del Valle de San Joaquín, podremos construir comunidades más saludables en el Valle Central. Podemos aplicar un enfoque centrado e interconectado en la formulación de políticas sobre salud, desarrollo económico y justicia ambiental.

El 26 de abril, nos levantaremos para alzar nuestras voces por el Valle de San Joaquín para que esto suceda. Y seguiremos haciendo oír nuestra voz.

Nos levantamos con las familias del Valle y los activistas que luchan contra la discriminación en las políticas públicas. Una discriminación que niega la atención médica a las familias, criminaliza a las comunidades inmigrantes, contamina el aire y el agua, excluye a nuestra gente de trabajos bien remunerados y relega a los residentes del Valle al último lugar en cada línea de espera.

Nos levantamos por la justicia y pedimos a los legisladores que promulguen reformas que protejan a los residentes del Valle de San Joaquín y creen mejores condiciones en sus vidas, que les permitan prosperar.

Nos levantamos por la equidad para integrar el Valle de San Joaquín a las comunidades que hacen de California un líder mundial en la agroindustria, la salud y el bienestar, la manufactura, la energía y otros sectores.

Nos unimos en un llamado a la acción para que las políticas e inversiones den prioridad a la salud, la equidad y las oportunidades para todos los residentes del Valle de San Joaquín. Los líderes estatales deben prestar atención a estas prioridades porque nuestra gente es clave para la prosperidad continua de California.

Ahora, más que nunca, debemos luchar juntos y exigir algo mejor: la gente del Valle de San Joaquín no merece menos.

El Dr. Joaquín Arámbula es el primer médico latino elegido para la Asamblea del Estado de California. Representa al Distrito 31 de la Asamblea en el condado de Fresno.