La MLS podría desestabilizar a las Chivas de Guadalajara: Veljko Paunovic es tentado por Estados Unidos

Las Chivas del Guadalajara viven un resurgir dentro de la Liga MX. Parte del éxito del Rebaño Sagrado se debe a la dirección técnica de Veljko Paunovic. El estratega nacido en Macedonia puede llevar al club a una temporada histórica en cuanto a puntos. Pero en medio de los éxitos Paunovic es tentado por la MLS.

Según informaciones del periodista Alex Calabrese, Paunovic ha mantenido contactos con el Inter de Miami de la Major League Soccer. El conjunto estadounidense no estaría muy contento con su actual proceso y estaría sondeando el estatus del entrenador de las Chivas de Guadalajara.

“Las fuentes me dicen que Inter de Miami ha estado en contacto con el entrenador en jefe de Chivas, Veljko Paunovic, con respecto al rol de entrenador”, reveló el periodista sobre los presuntos acercamientos entre el club y el entrenador.

🚨 EXCLUSIVE: Sources tell me that Inter Miami have been in contact with Chivas head coach Veljko Paunović regarding the head coaching role.



Phil Neville’s position is currently under fire with Miami on a 6-game losing streak.#InterMiamiCF pic.twitter.com/uVeHLMebe1 — Alex Calabrese (@amcalabrese12) April 24, 2023

El Inter de Miami actualmente es dirigido por el británico Philip John Neville. El conjunto que preside David Beckham acumula seis derrotas consecutivas, racha que lo coloca en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones de la MLS.

Veljko Paunovic, un entrenador con experiencia en la MLS

Veljko Paunovic no es ningún desconocido en la Major League Soccer. Antes de llegar a las Chivas de Guadalajara, el estratega europeo dirigió a Chicago Fire. Paunovic comandó al conjunto estadounidense durante tres temporadas en más de 140 partidos. El actual entrenador del Rebaño Sagrado logró 49 victorias, 37 empates y 64 derrotas en su antecedente en el fútbol de Estados Unidos. Sad to see what's happening with Paunović at Reading. We could've never won the U20 World Cup without him, but his club career hasn't exactly taken off.



▶️ Chicago Fire – 32% win rate

▶️ Reading – 33%



It's not for a lack of effort, either. The man is a true professional. pic.twitter.com/Ho4khCmyz4— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) February 17, 2022

Sigue leyendo:

• El curioso destino que pudo tener Luis García antes de colgar sus botines

• La MLS vuelve a marcar la pauta en Concacaf: el torneo estadounidense marcaría un récord de traspaso en la región

• Exfutbolista del Real Madrid podría llegar a la Liga MX para reforzar a un “gigante” del fútbol mexicano