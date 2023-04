Por qué las notificaciones de WhatsApp no están apareciendo en tu teléfono y cómo solucionarlo

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares en todo el mundo. Las notificaciones de WhatsApp son una característica fundamental que permite a los usuarios recibir mensajes importantes en tiempo real. Sin embargo, en ocasiones estas notificaciones pueden dejar de aparecer en los dispositivos sin importar si se trata de un Android o un iPhone, lo que puede ser frustrante para los usuarios.

Hay varias razones por las que las notificaciones de WhatsApp podrían no aparecer en tu teléfono y acá te contamos algunas de ellas:

1. Configuración equivocada

Una de las razones que pueden explicar la desaparición de las notificaciones es que la forma en que estas se cuentran configuradas en la aplicación. Si las notificaciones están desactivadas, no aparecerán en la pantalla del teléfono. Para solucionar este problema, los usuarios pueden verificar la configuración de notificaciones en la aplicación ingresando a la sección de ajustes y asegurándose de que estén habilitadas.

2. Ahorro de energía y no molestar

Otra posible razón podría ser la configuración del teléfono. Si el modo de ahorro de energía o de no molestar están activados, es posible que las notificaciones de WhatsApp no se muestren. En este caso, los usuarios pueden desactivar ambos modos directamente desde el panel de configuración rápido que ofrecen tanto Android como iOS. Una vez hecho esto deberían comenzar a verse las notificaciones de WhatsApp de forma normal cada vez que llegue un mensaje al teléfono.

3. Actualización

Otro problema común es la falta de actualización de la aplicación de WhatsApp. Si la aplicación no está actualizada a la última versión, es posible que las notificaciones no funcionen correctamente. Por lo tanto, se recomienda verificar si hay actualizaciones disponibles y descargarlas para asegurarse de que la aplicación funcione correctamente.

4. Conectividad

También es posible que las notificaciones de WhatsApp no aparezcan debido a problemas de conectividad. Si el teléfono no tiene una conexión a Internet estable, es posible que las notificaciones no se muestren correctamente. En este caso, se recomienda verificar la conexión a Internet y asegurarse de que el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi o datos móviles estables.

