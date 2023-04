Simplemente el GOAT: reciben a LeBron James en el vestuario de los Lakers con sonidos de una cabra

LeBron James es una de las figuras más importantes de la NBA, pues sin duda alguna ha demostrado un nivel superior durante más de cinco años y en diferentes equipos. Sin embargo, en la actualidad, Los Angeles Lakers son el equipo que posee todo el talento del estadounidense, y sí que saben como tratarlo.

Tras una noche de ensueño como la del 24 de abril en el cuarto juego contra Grizzlies en los Playoffs, LeBron James demostró ser uno de los mejores en el deporte, pues disputó todos los minutos, obtuvo 20 rebotes, dio 7 asistencias y generó 22 puntos, siendo así fundamental para el triunfo de los Lakers 117-111.

Como resultado, en el vestuario del equipo angelino LeBron fue recibido por sus compañeros con sonidos de cabra, haciendo alusión de que él es el GOAT del baloncesto. Tras este gesto, James le dio la mano a cada uno de sus compañeros en Los Lakers y al final dejó ver una sonrisa.

¿Qué significa la palabra “GOAT” en el deporte?

En el deporte, no solo en el baloncesto, sino en general, “GOAT” es un acrónimo de uso coloquial, el cual significa ‘Greatest Of All Time’, y de donde sale cada una de las letras de la palabra. Si se le hace una traducción terminaría siendo “el Más Grande de Todos los Tiempos”.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la palabra “GOAT” también significa “cabra”, motivo por el cual se vincula el animal a ser el más grande, y siendo así la razón por la cual recibieron a LeBron James con su sonido.

