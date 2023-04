Dillon Brooks habla mal de LeBron James tras victoria de Grizzlies: “Es un viejo, no respeto a nadie”

Los Memphis Grizzlies derrotaron 103-93 a Los Ángeles Lakers e igualaron la serie 1-1 de la primera ronda de los playoffs tras los dos encuentros en el FedExForum y ahora la serie se mudará al Crypto.com Arena para los siguientes tres encuentros.

Dillon Brooks, uno de los mejores defensivos de los Memphis Grizzlies, dedicó varias palabras a LeBron James y afirmó que no le tiene ningún respeto al máximo anotador de la NBA y que “está viejo” por lo que hubiera preferido enfrentarse a él cuando estaba en Miami Heat o Cleveland Cavaliers.

“No me importa, es viejo. No respeto a nadie hasta que me anotan 40 en la cara. Defender al LeBron de Miami o Cleveland sería un reto más grande”, expresó el jugador en declaraciones en los camerinos tras el encuentro en Memphis.

🦹 “No me importa, es viejo. No respeto a nadie hasta que me anotan 40 en la cara. Defender al LeBron de Miami o Cleveland sería un reto más grande”.



Durante el encuentro, Brooks y James intercambiaron palabras en un tono de discusión aunque la situación no llegó lejos. En una primera oportunidad, Brooks encestó un triple y se le quedó viendo a la cara muy cerca de LeBron, aunque el jugador de Los Ángeles Lakers no respondió.

El segundo encuentro fue LeBron quien se acercó a Brooks tras meter una canasta de dos y ambos se dijeron algunas palabras que terminó con el de Memphis aplaudiendo y riéndose en la cara de James.

James terminó con 28 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias en 38 minutos en la cancha en este segundo partido. Mientras que Brooks disputó 23 minutos en la duela con apenas 1 rebote, 3 asistencias y 12 puntos aunque su misión consiste en defender a “El Rey” LeBron en defensiva.

Memphis así logró llevarse la victoria en el segundo encuentro a pesar de no contar con su máxima estrella, Ja Morant, quien se golpeó fuertemente la mano en el primer encuentro y se desconoce si podrá regresar para esta serie o estará fuera definitivamente por lo que resta de postemporada.

