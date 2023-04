Televidentes piden la salida de Whoopi Goldberg de ‘The View’ tras despido de Tucker Carlson

Esta semana Fox News anunció a través de un breve comunicado de prensa que el presentador Tucker Carlson dejaría sus filas, sin dar detalles de su salida, la cadena agradeció al polémico comunicador el tiempo que permaneció en sus filas.

“Le agradecemos su servicio a la red como anfitrión y antes de eso como colaborador”, señaló alla empresa el domingo por la noche.

La noticia no solo “cayó de sorpresa” a los seguidores de Tucker Carlson, sino que generó burlas entre algunos colegas, como por ejemplo en Whoopi Goldberg, quien se regocijó con la noticia.

Radar.online señaló que Whoopi Goldberg, quien es la estrella de ‘The View’, se tomó un momento para leer parte del comunicado de prensa de Fox News y después pidió a su público que hiciera una ola, en señal de alegría.

“Se acaba de enterar de que Fox News Media y Tucker Carlson acordaron separarse…”, mencionó al tiempo que se levantó de su asiento y pidió a sus asistentes, así como a sus coanfitriones que hicieran la ola.

En el estudio de ‘The View’ se creó una fiesta gracias a la ola de la audiencia, la presentadora y los coanfitriones.

Mientras la celebración por el despido de Carlson era celebrado en vivo, los usuarios de las redes sociales exigían a ABC la salida de Goldberg por su falta de tacto.

“Acabo de ver a Whoopi Goldberg celebrar la salida de Tucker de FMC. Por dentro, Whoopi es un subhumano feo, despreciable”, escribió un usuario de Twitter.

Otro seguidor incluso ofreció nombres de presentadores “tóxicos” que también deberían de ser retirados “@ABC Oye, esto es bueno. @Fox está siendo responsable al despedir a Tucker. CNN está siendo responsable de despedir a Lemon. Ahora es tu turno @abc @disney y disparar a los tóxicos Whoopi, Sunny y Anna. Y tú @msnbc tienes demasiados anfitriones tóxicos para enumerar”.

“Es incomprensible para mí que estas mujeres tengan audiencia. Donde quiera que vaya Tucker ahora, sus números destruirán a todos los demás juntos. Las riendas están apagadas y él hablará libremente aún más, y estas chicas son demasiado estúpidas para verlo. ¿Y cuándo ganó Whoopi 200 LBS? ¡Ay!”, escribió un seguidor de Carlson.

Para nadie es un secreto que Whoopi Goldberg es una crítica fiel de Tucker Carlson, semanas atrás la comediante apuntó contra el expresentador de Fox News por haber dicho al aire que las personas atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 no eran más que “turistas”.

El polémico presentador de televisión, quien tuvo acceso a imágenes exclusivas de la insurrección gracias al presidente de la Cámara de Representante, Kevin McCarthy, mencionó que la “abrumadora mayoría” de las personas que rompieron ventanas, desfiguraron los terrenos del Capitolio y se enfrentaron al Policía del Capitolio “eran pacíficos, mansos y desordenados”.

“Estos no eran insurrectos, eran turistas”, mencionó.

La presentadora, contrario a su colega, indicó que “todos vimos la violenta insurrección del Capitolio en vivo el 6 de enero de 2021. No creo que nadie pensar que era un programa de televisión, no creo que nadie no estuviera seguro de lo que estaba viendo”.

Diferencia de ideas que seguro llevaron a Whoopi Goldberg a celebrar la salida de Tucker Carlson, pero que los fans del presentador no han perdonado y ahora piden su cabeza.

