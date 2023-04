Alexandre Pantoja exalta evolución de Brandon Moreno en UFC: “Es mucho más completo”

A pesar de dominar la rivalidad sobre 2-0 sobre Brandon Moreno, Alexandre Pantoja sabe que se enfrentará a una nueva versión del mexicano en el UFC 290, cartelera que se realizará en Las Vegas el próximo 8 de julio.

En una entrevista con el sitio Ag. Fight, Pantoja afirmó que el campeón de peso mosca es un luchador mucho más completo ahora que cuando lo enfrentó en el 2018. Por ello, el brasileño exaltó la evolución de Moreno en el octágono y expresó que su emoción por esta pelea.

“Sin duda es mucho mejor peleador (hoy), aprendió mucho de sus derrotas. Tanto es así que después de que perdió contra mí, dejó la UFC y ahora es el campeón. Veo que trabaja mucho mejor el juego de pies dentro de la jaula, la zancada… Golpea, remonta, derriba. Es un luchador mucho más completo (ahora). Corazón él siempre tuvo, es un luchador con mucho corazón. Me gusta decir eso, porque siempre lo golpeé mucho -en las dos peleas-, lo golpeé bastante y siempre trataba de pelear más fuerte”, dijo.

“Realmente tengo que exaltar esa parte de él, y yo también me veo así. Creo que eso es lo principal del luchador. Es algo con lo que naces (con eso) o no naces, eso no lo aprendes. (…) Estoy muy contento con esta oportunidad de pelear con el mejor Moreno. Me emociono con fans y fans de él viniendo a mi Instagram diciendo: ‘Él no es el mismo, te va a atrapar, es otra versión de él’. Es lo que prefiero, es lo que quiero. Quiero pelear con lo mejor de lo mejor”, aseguró.

Cabe resaltar que luchadores Brandon Moreno y Alexandre Pantoja se han enfrentado en dos ocasiones sobre el octágono y el brasileño ha salido victorioso en ambas oportunidades.

En 2016, los pesos mosca se enfrentaron por primera vez en el reality show The Ultimate Figther (TUF) y en esa ocasión el brasileño venció al mexicano por sumisión en la edición 24 del programa. Después en 2018, The Cannibal, como se le conoce a Pantoja, derrotó a Moreno por decisión unánime de los jueces en UFC Chile.

Brandon Moreno, de 29 años, recuperó su título de peso mosca el pasado mes de enero al vencer al brasileño Deiveson Figueiredo en el UFC 283. El primer campeón nacido en México posee récord de 21 triunfos y 6 reveses como luchador profesional de las MMA.

Por su parte, Alexandre Pantoja suma tres victorias consecutivas en la UFC y no pelea desde julio del 2022 cuando derrotó por sumisión al estadounidense Alex Pérez. El brasileño cuenta con registro en las MMA de 25 victorias y 5 derrotas.

