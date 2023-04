Giannis Antetokoumpo se molesta con un periodista en conferencia de prensa tras ser eliminado ante el Miami Heat

Los Milwaukee Bucks quedaron eliminados 4-2 en la serie ante el Miami Heat en lo que supone un batacazo luego de Milwaukee había clasificado con el mejor récord de la NBA y Miami Heat avanzó por el Play-In.

Giannis Antetokoumpo, capitán de los Bucks, habló en conferencia de prensa tras la eliminación y se molestó cuando uno de los periodistas le preguntó si consideraba que la eliminación en primera ronda era un fracaso en su carrera.

“¿Si la temporada es un fracaso? Dios… Ya me preguntaste eso el año pasado. ¿A ti te ascienden cada año en tu trabajo? ¿No, verdad? Entonces tu trabajo es un fracaso ¿Si o no? No. Tú trabajas para algo, para cuidar a la familia, darles una casa, cuidar a tus padres, lo que sea, es un paso al éxito. No quiero que te lo tomes personalmente”, dijo el alero griego tras la derrota.

Giannis, un aplauso 👏🏻👏🏻👏🏻

Esto es válido para todos los ámbitos de la vida. El fracaso es no intentarlo, sentarse en la comodidad o desistir, renunciar.

pic.twitter.com/RlXQo6IqkJ — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) April 27, 2023

El jugador griego hizo una comparación entre las victorias y las derrotas que tuvo Michael Jordan en su carrera y terminó con que espera ganar otro título con la franquicia de Milwaukee.

“Michel Jordan jugó 15 años, ganó 6 campeonatos. ¿Fueron los otros 9 años un fracaso? No hay fracaso en el deporte, no siempre ganas. Ganamos un campeonato y ojalá ganemos otros”, concluyó un enfadado Antetokoumpo.

Un Jimmy Butler incontenible, de nuevo dominante con 42 puntos, le dio este miércoles a los Miami Heat un triunfo por 128-126 en el campo de los Milwaukee Bucks y cerró 4-1 la serie de primera ronda de los ‘playoffs’, al dejar fuera a los primeros cabeza de serie del Este y el equipo con mejor balance de la NBA.

Los Heat remontaron 16 puntos de desventaja en el cuarto período y castigaron a unos Bucks muy lejos de su nivel habitual, que encadenaron una serie interminable de errores, culminados en la última jugada, cuando Grayson Allen no tomó el último tiro al no enterarse de que el tiempo se acababa.

