Inundaciones y política ambiental

Las recientes lluvias históricas en California han dañado viviendas, negocios y carreteras. Y aunque todos vivimos el impacto de diferentes maneras, está claro que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades afroamericanas y latinas han sentido los efectos de forma desproporcionada.

Los daños que enfrentan estas comunidades durante condiciones climáticas extremas son el resultado directo de prejuicios en prioridades financiaras. Pajaro, un pueblo predominantemente latino y de bajos ingresos, es sólo el último ejemplo de cómo la intolerancia del pasado está produciendo peligrosas consecuencias en la actualidad. A pesar de las claras indicaciones de que el dique del Río Pajaro necesitaba reparaciones, y de anteriores casos de inundaciones, no se ha invertido en las reparaciones necesarias para garantizar que el río no vuelva a desbordarse porque se consideró que el valor de las viviendas de la zona era demasiado bajo para protegerlo.

Esto es indignante.

He estado trabajando con mis colegas en el Congreso, el presidente Biden y funcionarios locales y estatales para garantizar una respuesta rápida a la crisis de las inundaciones, que prioriza las necesidades de las comunidades que enfrentan la peor parte de los daños. Pero actuar después de una catástrofe no es suficiente. Es por eso que también he estado luchando por acción ambiental equitativa a largo plazo.

Un estudio reciente ha revelado claras desigualdades en quiénes viven en zonas de riesgo de inundación: los afroamericanos y los latinos tienen más probabilidades de vivir en esas zonas que personas blancas. En California, las viviendas accesibles se construyen desproporcionadamente en zonas de alto riesgo de inundación. Y para las personas sin vivienda, las inundaciones pueden dañar sus posesiones y presentar una grave amenaza a su salud y seguridad. Las aguas de las inundaciones también pueden diseminar residuos tóxicos y sustancias químicas, que pueden traer graves consecuencias ambientales a largo plazo para las comunidades vulnerables.

Cuando se trata de injusticias ambientales, las inundaciones son sólo el principio. Las altas tasas de asma provocadas por la contaminación del aire causada por las emisiones de diésel, los pozos petrolíferos inactivos y los incendios forestales afectan a demasiados californianos, al igual que las altas tasas de cáncer provocadas por toxinas liberadas por las fábricas, los antiguos vertederos de sustancias químicas y los vertederos que forman parte del Superfondo de la EPA.

Llevo mucho tiempo promoviendo acciones en la lucha contra las injusticias ambientales. Por ejemplo, con mi oposición a los intentos de revertir reglamentos fundamentales sobre la contaminación y a abrir nuestra costa para perforación petrolífera, y mi exigencia de dar fin a las políticas ambientales discriminatorias.

También he conseguido fondos federales para las comunidades de California para invertir en infraestructuras resistentes y equitativas, incluyendo agua potable limpia para todos. Sigo trabajando con mis colegas para abordar los efectos desproporcionados y adversos sobre la salud humana y el medio ambiente en las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos, y para eliminar los subsidios de combustibles fósiles para las empresas de petróleo y gas, que sólo contribuyen al problema.

Estoy orgulloso de haber presentado la Ley de Alivio del Cambio Climático para Comunidades Urbanas, para facilitar la plantación de árboles en comunidades históricamente desfavorecidas, ayudando a combatir la escorrentía de las aguas pluviales y el calor extremo.

Mientras reconstruimos y nos preparamos para el próximo evento climático -que cada vez será más frecuente- debemos centrarnos y priorizar comunidades latinas, afroamericanas y de bajos ingresos en nuestra política ambiental, proyectos de infraestructuras y esfuerzos de financiación.

El Congresista Adam Schiff representa al Distrito 30 de California en la Cámara de Representantes y se postula para suceder a Dianne Feinstein en el Senado de Estados Unidos en 2024.