Juego de la Euroliga de Baloncesto entre el Real Madrid y el Partizán de Belgrado termina en trifulca (Video)

El encuentro entre el Real Madrid y el Partizán de Belgrado correspondiente a la Euroliga finalizó en una verdadera batalla campala entre los jugadores de ambos equipos que se dieron desde golpes hasta llaves de artes marciales y dejando una lamentable imagen para el espectáculo deportivo.

A falta de 1.40 para el final (80-95) hubo un trifulca, en el que se vieron involucrados los dos banquillos y que se saldó, después de varios combates de artes marciales por parejas y grupos, y después de más de diez minutos de deliberación arbitral, con un cónclave entre árbitros y entrenadores que decidió el árbitro principal Radovic dando por finalizado el partido, informó la agencia EFE.

Todo se desencadenó desde que Sergio Llull realizó una dura falta sobre Kevin Punter y el estadounidense se fue inmediatamente encima de su contrincante lo que desató la ira de ambos banquillos. No obstante, Gabriel Deck se lanzó con gran agresividad sobre Punter, mientras que el francés Yabusele, le propinó una llave digna de MMA o judo a Exum que terminó derribado en el suelo y que se levantó para irse encima pero fueron separados.

Esto ha pasado en el Wizink Center



El Partizan de Belgrado ha barrido al Real Madrid de Chus Mateo,y Llull y Yabusele ha recurrido a la violencia



Todo lo que no sea una SANCION HISTORICA para el Madrid será una VERGÜENZA para la Euroligapic.twitter.com/Dsi7yj2jXM — Vitoriacule (@Vitoriacule) April 27, 2023

Ante estos lamentables hechos, Yabusele tuvo que ser sacado de la cancha ya que no podía controlarse. Po su parte, Rudy Fernández, alero del Real Madrid, según reseñó EFE, felicitó al Partizán porque a su juicio fueron superiores y pidió perdón a los “aficionados del Real Madrid y al baloncesto en general“, deseando que esto no vuelva a ocurrir.

No obstante, Zeljko Obradovic, entrenador del Partizán, se mostró avergonzado por la pelea: No sé qué puedo decir. “Creo que esto que ha ocurrido no es bueno para el baloncesto, para el Madrid o el Partizán. Los jugadores tienen emociones, se han saludado al final y no pasa nada”, afirmó.

“Desde este momento voy a intentar calmar las cosas, quiero que se hable de baloncesto. Aquí siempre se trató bien a todo el mundo. En Belgrado voy a intentar calmar a toda la gente. No van a hacer nada contra el Real Madrid“, concluyó.

