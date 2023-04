LeBron James y los Lakers dejan vivos a los Grizzlies tras gran actuación de Ja Morant y Desmond Bane

Los Ángeles Lakers cayeron en el quinto juego de la serie ante los Memphis Grizzlies con marcador de 116-99. Cabe destacar la gran actuación del base Ja Morant que fue la figura principal para darle un importante triunfo a su equipo que los mantiene con vida y lleva la serie a los Ángeles.

Ja Morant se destacó en varios pasajes del encuentro en donde fue protagonista logrando anotar un total de 31 puntos, 10 rebotes y siete asistencias. Por su parte el joven escolta Desmond Bane, también se lució y aportó 33 puntos para la victoria de su equipo ante los Lakers de LeBron James.

A Game 5 30-piece for Ja Morant 😤



31 PTS

10 REB

7 AST



Grizzlies force a Game 6 👀#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/1p4ri7V2qa — NBA (@NBA) April 27, 2023

Por el quinteto lagunero, Anthony Davis fue figura al anotar 31 puntos, los mismos que Morant por los Grizzlies. Por su parte LeBron James, quien había sido el héroe del juego anterior, hoy pudo concretar tan solo 15 puntos. A 33-point double-double from Desmond Bane helped the @memgrizz win Game 5 and force a Game 6!



Ja Morant: 31 PTS, 10 REB, 7 AST

Anthony Davis: 31 PTS, 19 REB#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/TD6caYVv1H— NBA (@NBA) April 27, 2023

El sexto juego será el próximo viernes 28 de abril, y allí los Lakers intentarán volver a colocar todo en su lugar y poder sentenciar la serie en casa ante un duro equipo de Memphis.

