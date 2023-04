La Dame Blanche empodera a la mujer con sus canciones

Ser hija del célebre Jesús “Aguaje” Ramos, trombonista y director de la orquesta Buena Vista Social Club, no significaba nada para La Dame Blanche, quien creció en una zona tabacalera de Pinar del Río, en Cuba. ¿Cómo podría beneficiarse del reconocimiento de su idolatrado padre si cuando terminó la carrera de música esta artista ni siquiera tenía un instrumento para tocar?

“Siendo cubana, ¿quién me iba a decir a mí que esa negrita de Pinar del Río, del fondo del barrio, iba a estar dándole la vuelta a este planeta?”, dijo Yaité Ramos, nombre de pila de la cantautora. “[Pero] yo salí de Cuba siempre con la intención de ser artista; es lo único que sé hacer”.

Originalmente, La Dame quería ser flautista de música clásica, pero la falta de este instrumento la forzó a usar un talento que ni ella sabía que poseía: su voz.

En la isla, y luego de haberse graduado de la Escuela Nacional de Arte, conoció a un francés “medio loco” que, dijo la artista, quería hacer una revolución en la isla. Pero ella lo convenció de que era mejor idea hacer esta lucha desde fuera, y se mudaron a París. Al final no hubo tal lucha ni revolución pero sí trabajo para La Dame, quien fue contratada como flautista y como corista en la banda del cantante francés Sergent Garcia.

Decenas de viajes y numerosas giras hicieron soñar a La Dame que algún día ella sería quien estuviera al frente en el escenario. Pero eran solo eso, sueños. Hasta que un día terminó la relación con Sergent Garcia y la cantante se quedó sin trabajo.

“Pasé por un momento muy difícil de la vida”, contó. “Pero hoy le doy gracias a ese momento porque me tuve que reinventar, y de eso estoy viviendo hasta el momento […] Hago tantos conciertos como hacía con él o más y me defiendo como artista; esa situación sacó de mí una rabia que tal vez no hubiese salido jamás”.

La artista estrenó recientemente “A la verita tuya”, “Mata sede”, “Veneno” y “Qué más quieres que te dé”, temas que integrarán su próximo álbum que saldrá a la venta a finales de año.

Actualmente lleva su gira “A la verita tuya” por varias ciudades del país luego de haber hecho un tour por México que incluyó el codiciado festival Vive Latino en Ciudad de México.

Las letras de sus canciones —una mezcla de hip hop, rap, dancehall y otros ritmos bailables— incluyen letras que hablan de temas que empoderan a la mujer.

“Y eso me llena de placer. Son mi terapia”, dijo. “No necesito gastar dinero en psicólogo, me siento con mi libreta y me desahogo […] En cada sufrimiento y en cada momento difícil y triste de la vida, bueno, ahí tengo una canción que me va a desahogar”.