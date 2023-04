Luis Chávez se molestó por no salir de Pachuca: “Me molesté por no ser vendido a Europa, pero lo entendí”

Luis Chávez, futbolista del Pachuca, se molestó con la directiva del Pachuca luego de tener una destacada participación en el Mundial de Qatar 2022 y con el club mexicano y esperar que fuera traspasado a algún club en Europa, pero nunca llegó.

A pesar de su buena actuación, Pachuca se lo quedó y el jugador expresó, en entrevista con la cadena ESPN que luego de varios meses entiende la decisión que tomaron los Tuzos.

“No estuve tranquilo al principio. La verdad sí me molesté, pero me duró uno o dos días y después lo entendí. Al final Dios ya te tiene algo preparado y lo entendí, me relajé y me puse a trabajar aquí en lo que es Pachuca que es lo que me va a ayudar a estar en donde quiero estar”, comentó Chávez.

Chávez tiene 27 años de edad y aún no renuncia a jugar en el Viejo Continente. Aunque ahora su meta es seguir siendo convocado a la selección de México y disputar la Copa Oro para destacar y ser llamado por un club europeo.

“Conforme pasa el tiempo, uno se va proponiendo cosas diferentes, cosas mejores y entonces voy mejorando. A lo mejor antes no era titular y ahora sí. Ya quiero estar en selección y después quiero ir a Europa. Ese tipo de cosas me motivan para seguir trabajando, a lo mejor se pueden dar y a lo mejor no, pero me ayudan a mejorar”, expresó Chávez.

El mediocampista de Pachuca sí dejó algo claro. Su meta es salir de México sin importar la edad que tenga y tener la experiencia de jugar con los mejores jugadores del mundo y convertirse en otro mexicano en Europa.

“Así tenga 35 años, creo que la prioridad es buscar salir de México. Es lo que más te ilusiona de ese posible paso a Europa”, aseveró el seleccionado nacional.

Chávez ha disputado 141 partidos con la camiseta del Pachuca con 14 goles y 12 asistencias. Antes de los Tuzos, el mediocampista disputó 105 encuentros con los Xolos de Tijuana donde convirtió 5 goles y 5 asistencias.

Sigue leyendo:

Con Carlos Vela de titular, el LAFC saca un empate en su visita al Philadelphia Union en la ida de las semifinales de Concachampions

Una salida para buscar minutos: hinchas del PSV desean un regreso de Andrés Guardado

Ángel Reyna no quiere ver a Chicharito Hernández de regreso en la selección de México: “en ese caso pongan a Hugo Sánchez”