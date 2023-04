Madison Anderson confiesa qué piensa de Paty Navidad y si existe rivalidad entre ellas

Durante la gran final de ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera edición se vio a Madison Anderson y Paty Navidad tomadas de mano esperando saber quién de las dos se llevaría a casa $200 mil dólares. Como es bien conocido, la exmiss Puerto Rico triunfó y la actriz quedó como primera finalista, pero ¿Cómo fue su convivencia en la casa?

Al salir del reality show, Anderson conversó con el programa ‘La Mesa Caliente’, donde le preguntaron si en algún momento pensó que la ganadora iba a ser Paty por su gran trayectoria en el medio artístico o si hubo rivalidades entre ellas.

Madison se caracterizó por tener una participación cordial dentro de la casa y durante la entrevista siguió esa línea. Lejos se hablar de rivalidades o rencores, le echó elogios a Paty Navidad.

“Fue un honor poder estar ahí en el final con ella (Paty), es una mujer que admiro mucho y respeto mucho. Es una mujer muy evolucionada, entonces fue un honor estar ahí agarradas de las manos”, declaró al programa, dejando claro que entre ellas existe respeto

Asimismo, la modelo aseguró que, sin importar el jugoso premio para el absoluto ganador, ella ya se sentía triunfadora por haber ingresado al reality y por todo lo que crecía diariamente en la casa.

“Yo ya me sentía como ganadora… el hecho de que yo estaba intentando algo nuevo, de que estaba creciendo y aprendiendo ya me hacía sentir ganadora”, dijo la puertorriqueña.

La modelo detalló que para ella saber la aceptación que tuvo el público con ella la hizo sentir muy emocionada, porque en más de una ocasión estuvo en peligro de eliminación y, siendo una de las participantes con menos seguidores en redes sociales, la salvaron.

“Incluso yo era una de las personas que menos seguidoras al entrar a la casa, apenas estoy comenzado mi carrera… entonces fue un sentimiento muy lindo que el público me salvara no solo una vez, sino seis veces y me hicieran ganadora. Eso no tiene precio y que ellos puedan conocerme por mi belleza interior, por mis valores y mi moral”, sentenció.

