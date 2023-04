Mireya Ramos presume su lado caribeño

Mireya Ramos nunca dice que no a un proyecto que le permita mostrar su lado caribeño.

La vocalista, violinista, compositora y fundadora del mariachi Flor de Toloache, es parte de un selecto grupo de artistas que participan en un proyecto musical que integra seis de las canciones puertorriqueñas más icónicas.

Mireya, nacida en California de padre mexicano y madre dominicana, interpreta el merengue “No tienes corazón”, de La Patrulla 15. Xenia Rubinos canta “Preciosa”, Ana Macho “El gran varón”, Balún “Olas y arenas”, Rainao X IFÉ “I Wonder if I Take You Home”, y La Tribu de Abrante “Las caras lindas”.

“Me pidieron que hiciera este merengue de los ochenta y me pareció súper divertido”, dijo.

La invitación vino de la producción de La Brega, un podcast de WNYC/Futuro Studios que estrenó este álbum el 11 de abril como un acompañante para su nueva temporada. Las canciones fueron reinterpretadas por artistas contemporáneos que viven tanto en la isla como fuera de ella.

Para su versión de “No tienes corazón”, Mireya utilizó una fusión de un ritmo africano, algo que hizo a ojos cerrados puesto que con Flor de Toloache, uno de los aspectos que definen a esta banda es la combinación de sonidos. Trabajó al lado del DJ Velcro y del DJ Adam quien participa como invitado.

“Las chicas que han sido parte del proyecto son de diferentes países”, dijo. “Todas le añaden su toque al proyecto en los arreglos y nos encanta hacer fusión y hacer nuestras propias composiciones”.

Por su parte, la nueva temporada de La Brega abordará historias inspiradas desde la música hasta la historia queer de una salsa y la exploración de la libertad sexual inherente a la música Freestyle.

El tema que lanzó el disco es “Preciosa”, un tema de amor escrito para Puerto Rico y que popularizó Marc Anthony. La cantante Xenia Rubinos está a cargo de este bolero al que le dio un toque contemporáneo en el que hay R&B alternativo minimalista.