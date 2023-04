Lucero sufre agresión de un fan en pleno concierto | VIDEO

La cantante mexicana Lucero se ha coronado como una de las favoritas del público gracias a su talento y a la gran conexión que ha formado con sus fanáticos. Sin embargo, esto no la exenta de vivir inesperados momentos a manos de aquellos que no miden su emoción al momento de estar en su presencia.

Esto ocurrió durante su más reciente presentación en un palenque, misma que en un inicio parecía transcurrir con normalidad, pero terminó convirtiéndose en todo lo contrario luego de ser víctima de “los jalones” de un fanático.

Y es que en redes sociales circula un video en el que se aprecia a Lucero mientras canta junto a un par de sus fans y aprovecha para tomarse algunas ‘selfies’. Sin embargo, de entre el público salía una mano que intentaba alcanzarla, pero terminó atrapando su cabellera y jalándola para llamar su atención.

Que necesidad había de jalarle el cabello??? por qué la gente es así de grosera??? 😠 ashhh pic.twitter.com/NZDpfsO9u2 — karen (@krencastrellon) April 26, 2023

A pesar de la intrusiva acción, la ‘Novia de América’ se mostró tranquila y no reaccionó de forma violenta, incluso no se movió, esperando el momento perfecto para poder soltarse del agarre y voltear hacia la persona que jaló su melena.

Como era de esperarse, el clip no tardó en viralizarse y desatar la furia de los internautas, puntualizando que este tipo de acciones son las que provocan la falta de convivencia con los artistas.

“Cómo le van a jala el cabello”, “Gente nefasta, no puedo creer que no se puedan comportar”, “Que necesidad hay de hacer eso” y “No debí ver esto, estoy que me la desgreño yo a esa señora,se entiende que quiere llamar su atención pero no así”, son algunos de los mensajes que se leen en plataformas como Instagram y Twitter.

