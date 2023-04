Medios hermanos desatan la polémica al enamorarse y tener dos hijos

A veces el amor puede ser tan fuerte que te puedes olvidar de que tu amado o amada es tu medio hermano, como le sucedió a una pareja española conformada por dos medios hermanos.

Tras conocerse de adultos, dos medios hermanos que comparten el mismo padre ocultaron su romance al mundo durante nueve años y recientemente han hecho pública su relación para poder casarse legalmente.

Ana Parra tenía 20 años cuando conoció a su medio hermano Daniel, que en ese entonces tenía 17 años. La madre de Ana le había contado que su padre biológico había formado una nueva familia y tenía otro hijo, lo que despertó su curiosidad.

La mujer buscó a su padre en Facebook y así descubrió el perfil de Daniel. Creó una cuenta falsa y se hizo su amiga en la red social. Empezaron a enviarse mensajes, descubrieron que tenían mucho en común y Ana acabó confesándole que era su hermana.

Tras un tiempo de hablar a distancia, los dos medios hermanos Parra decidieron conocerse en persona, poco a poco se hicieron buenos amigos y luego esa amistad se convirtió en algo más…

El romance de Ana y Daniel comenzó después de que se besaran en una fiesta en la que habían estado tomando alcohol. Después ambos se sintieron culpables, porque sabían que su relación no era socialmente aceptable, pero su corazón les decía lo contrario.

Con el tiempo, se olvidaron de los cánones sociales y, gracias al apoyo de sus amigos, que fue un factor decisivo, se convirtieron en pareja.

“No había un sentimiento fraternal. Conocí a una chica que me dijo que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasé muy bien con ella, pero no podía clasificarla como hermana”, dijo Daniel a el diario ibérico El Español.

Hicieron pública su relación

Según reportan varios medios españoles, durante nueve años, Ana y Daniel mantuvieron su romance en secreto. En ese periodo, tuvieron dos hijos en común, y a principios de este año decidieron que había llegado el momento de hacer pública su relación, para poder casarse legalmente.

La pareja de hermanos decidió contar su controvertida historia en un programa de televisión español y rápidamente empezaron a recibir atención en internet, que estuvo acompañada de mensajes de odio en las redes sociales.

Su intención de casares podría estar aún lejos de concretarse, pues el Código Civil español prohíbe los matrimonios entre parientes directos, aunque el incesto no se considera delito en el país europeo desde 1978.

