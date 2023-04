USCIS halla evidencia de que se está haciendo trampa en la lotería de visas H1-B

El Servicio de Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) mostró su preocupación por la gran cantidad de solicitudes de visas en la industria de la tecnología, por lo que cree que varias pequeñas empresas de tecnología han hecho trampa para aumentar las posibilidades de que sus empleados extranjeros ganen una visa H1-B y califiquen la lotería de este año.

“La gran cantidad de registros elegibles para beneficiarios con múltiples registros elegibles, mucho mayor que en años anteriores, ha generado serias preocupaciones de que algunos pueden haber tratado de obtener una ventaja injusta al trabajar juntos para presentar múltiples registros en nombre del mismo beneficiario. Esto puede haber aumentado injustamente sus posibilidades de selección”, señaló USCIS.

De acuerdo con cifras oficiales, este año hubo 780,884 solicitudes en la lotería, es decir un aumento del 61 % con respecto a las 483,027 del año pasado y un crecimiento del 57 % con respecto a las 308,613 solicitudes del año anterior

La agencia reveló que se encuentra trabajando en una investigación extensa de fraude basada en presentaciones de lotería de los últimos dos años y que ha rechazado algunas peticiones y está en proceso de remitir algunos casos a los fiscales federales por posibles delitos.

Y es que, según indicó, el número de registros vinculados a personas que solicitaron más de una vez aumentó a 408.891 este año, desde 165.180 el año pasado y 90.143 el año anterior.

Con el fin de garantizar una visa H-1B a quienes cumplen con la ley, la agencia se dijo comprometida a disuadir y prevenir el abuso del proceso de registro.

Cada año hasta 85,000 personas son seleccionadas para una visa H1-B para gigantes de la tecnología como Amazon.com Inc., la matriz de Google, Alphabet Inc., la matriz de Facebook, Meta Platforms Inc. e International Business Machines Corp.

Las empresas de tecnología dicen que las visas H-1B son fundamentales para los puestos difíciles de cubrir, incluso cuando han tenido que despedir trabajadores en otras áreas.

También se informó que desde el 2022 el gobierno comenzó a exigir a los trabajadores que ganaron la lotería que firmaran declaraciones juradas, declarando que no intentaron engañar al sistema trabajando con otros para presentar múltiples ofertas bajo diferentes nombres de empresas, incluso si no había una oferta de empleo subyacente.

Y al ganar al menos una vez, estas empresas podrían comercializar sus servicios a empresas de tecnología que querían ocupar puestos, pero no tenían visas, convirtiéndose efectivamente en contratistas laborales.

