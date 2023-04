Carlos Salcedo habla sobre su veto en la selección de México: “Yo sí soy un caballero”

Carlos Salcedo, jugador del FC Juárez, habló sobre su presencia en la selección de México y como un roce con el auxiliar de Gerardo “Tata” Martino, Jorge Theiler, terminó significando ser vetado del Tri y perderse la Copa del Mundo de Qatar 2022 a pesar de ser un buen jugador para la zaga defensiva.

A pesar de que ha pasado tiempo, el futbolista mexicano no quiso dar grandes detalles sobre la discusión que se generó durante la final de la Copa Oro en 2021 y el veto del equipo mexicano aunque sí aseguró que él es un caballero.

“La verdad no me gusta ahondar mucho en cosas que no. Creo que se hizo una versión mala sobre el tema y lo llegué a platicar varias veces con gente del medio, con entrenadores que en ese entonces tenía y ellos me dieron su punto de vista, pero al final cada cabeza es un mundo. Yo sí soy un caballero”, dijo Salcedo durante una entrevista con la revista Récord.

JORGE THEILER Humilló a Carlos Salcedo frente a sus compañeros y todo México al reprobarle se tomara su tiempo para entrar cuando venía de una lesión muscular. De paso FUE DEJADO FUERA PARA SIEMPRE de MÉXICO. La selección c vez más en grave riesgo, de todo. Y, ¿cómo ocultarlo? pic.twitter.com/mIpNLZr4zI — doc (@Eldocdelfut) April 5, 2022

El defensor mexicano debutó en 2015 con la selección mexicana bajo las órdenes de Miguel “Piojo” Herrera y estuvo con el Tri en el Mundial de Rusia 2018. El defensor de Juárez disputó 48 partidos con el equipo mayor y anotó un gol.

“No me gusta hablar del pasado, eso queda ahí enterrado. Si hay gente que le gusta ir y despertar al pasado, es respetable. En su momento tendré la oportunidad de contar mi versión y decir las cosas como fueron, creo que ahorita no es el momento”.

Salcedo también aprovechó para hablar sobre las declaraciones de Javier Chicharito Hernández en las que dijo por qué no había sido convocado por la selección mexicana. Salcedo afirmó que Hernández tuvo que sacrificarse para que no regañaran a otro compañero del Tri.

“Sí, vi la entrevista. ¿Qué puedo decir? Creo que fue algo contundente. Hoy en día uno como jugador tiene que empezar a cambiar esa mentalidad y enfocarse más en lo que pase dentro del campo que lo que ocurra afuera”, dijo el jugador de Juárez.

El último partido que disputó Carlos Salcedo fue en la Copa Oro 2021 en la final ante Estados Unidos. Desde entonces, el defensor de 29 años de edad no ha vuelto ser convocado por el Tri y será cuestión de tiempo conocer si Diego Cocca lo convocará.

