“Era mi peor miedo”: Exfiscal de personas desaparecidas en Tijuana ahora busca a su hijo

La desaparición de un ser querido es algo que lacera profundamente a quienes viven esa terrible situación, pues la desesperación, el miedo y el dolor los acompañan todo el tiempo. Algunas personas conocen del tema por investigar esos casos, temiendo que en algún momento les pueda pasar, como le ocurrió a Diana Loza, extitular de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Su hijo, Carlos Ontiveros Loza, de 21 años, desapareció en Tijuana el pasado 22 de abril cuando iba a reunirse con unos amigos, según le dijo a su madre por teléfono, pero no volvió a saber de él. Le llamó, le envió mensajes, pero su teléfono celular ya estaba apagado. El joven iba a bordo de su vehículo.

“Era mi peor miedo, que me pasara esto con mi hijo. Cuando trabajas en la Fiscalía y ves tantas cosas malas siempre tienes miedo que te pase a ti” dijo Loza a medios de comunicación mexicanos.

Aunque relató que al principio pensó que era normal que el teléfono celular se le hubiera apagado, su preocupación empezó cuando la novia de su hijo y sus amigos la contactaron para preguntar por él, informó El Heraldo de México.

"A lo que más le temía en la vida se hizo realidad", lamenta Diana Loza, ex Fiscal de la Unidad de Desapariciones en la Fiscalía General de Baja California, tras perder el rastro de su hijo desde el pasado 22 de abril en Tijuanahttps://t.co/z1BAmVPEl6 pic.twitter.com/ZqC6Taw1Sg — REFORMA Nacional (@reformanacional) April 28, 2023

Carlos Ontiveros Loza tiene nacionalidad estadounidense y comúnmente comerciaba ropa y otros artículos que traía de Estados Unidos, dio a conocer el sitio Aristegui Noticias.

Detención

El auto de Carlos apareció días después, era conducido por un sujeto que fue detenido, dentro del coche fueron halladas armas, cartuchos y dosis de cocaína. El hombre se ha negado a dar información sobre el paradero del joven. Diana teme que salga libre, pues le informaron que el sospechoso ha ofrecido dinero a las autoridades para que lo dejen salir colocando solo el delito de robo de auto.

Además del dolor de no saber nada de su hijo, la extitular de la Fiscalía enfrenta otra angustia, pues en las investigaciones que realiza le ha llegado información de su hijo, sobre presuntas actividades ilícitas en las que podría estar inmiscuido. “Mucha gente te empieza a decir muchas cosas que tú no sabías y que no sabes si es verdad” indicó.

La abogada Loza mencionó que solicitó ayuda al consulado de Estados Unidos por la ciudadanía de su hijo, y espera que se sumen las autoridades del país para dar con su paradero.

Dolor compartido

Diana dejó su cargo en enero, pero la vida la llevó a volver a esas actividades, aunque ahora como madre buscadora. Como tantas familias con personas desaparecidas, no tiene idea de por dónde empezar a buscar. “Ustedes saben lo grande que es Tijuana”, apuntó.

Añadió que se ha sentido cobijada tanto por las autoridades como por los colectivos de búsqueda, los cuales realizan una importante labor que ha ayudado a localizar a personas desaparecidas, que hasta el momento suman 110,000 casos en México.

“Te amo mucho, te voy a buscar y te voy a encontrar donde estés, no estás solo, mucha gente te ama”, le dijo a su hijo ante los medios de comunicación.

