Irina Baeva se sincera sobre si piensa o no incursionar en OnlyFans

Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto se ha convertido en una de las mujeres más deseadas del mundo del espectáculo por su sensualidad y belleza. Cualidades que de plano se han convertido esenciales para famosas plataformas como OnlyFans, por ello la rusa fue cuestionada sobre si ha pensado o no llegar a esta famosa página.

La pareja de Soto fue entrevistada por el programa “Hoy” de Televisa, quienes le preguntaron si ha contemplado la idea de volverse aún más famosa en esta plataforma para adultos.

Pues muchas celebridades como Yanet García, Sugey Ábrego, Ninel Conde y Celia Lora, y más han dado a conocer que el estar este medio les ha dado mucho éxito.

Esto después de cobrar una suscripción a sus admiradores para que tengan acceso a fotos y videos exclusivos en los que posan con prendas reveladoras y de forma muy sensual. Por ello sería un mercado muy atractivo para la europea, quien se encuentra viviendo un gran momento.

“No sé, ahorita no, en este preciso momento de mi vida creo que no es un tema de… digo no juzgo, no critico, es un tema de cada quien. Nunca digas nunca, uno luego dice cosas y ya a la mera hora no sabes, pero no”

IRINA BAEVA