Gabriel Soto da detalles sobre su boda con Irina Baeva ¿Se pospondrá de nuevo? | VIDEO

Una vez más Gabriel Soto se apoderó de la conversación y del tema que no deja de ser la comidilla tanto de los medios mexicanos como de los fanáticos ¿Cuándo se casan Irina Baeva y Gabriel Soto?

Por ello, Soto decidió romper el silencio y aclarar justo esta duda que se viene manejando desde que se comprometieron. Pues su boda se ha venido aplazando en reiteradas ocasiones, y esta vez al parecer no será la excepción.

“Gracias a Dios tenemos tanto trabajo. Gracias a Dios estoy en un momento increíble en mi carrera y hay que aprovecharlo. Finalmente, las oportunidades de la vida hay que tomarlas, hay que aprovecharlas. Mi camino es amarte’ fue un fenómeno y ahora gracias a eso me invitan a este programa de ‘Mi famoso y yo’, que me tiene emocionadísimo porque también es trabajar con niños y empiezo la novela con Rosy Ocampo. Y nada, ¿a qué hora vamos a organizar una boda?”

Fue la explicación que dio el famoso actor de Televisa con respecto a las causas que ocasionaron que por décima vez se pospusiera su boda con la polémica rusa, Irina Baeva. Pues no es el único que próximamente regresará a la pantalla chica, ya que la europea también tiene proyectos en puerta.

Y de nueva cuenta, Gabriel, a quien hemos visto en papeles entrañables como Ulises de “Amigas y Rivales” confesó que, a pesar de los rumores, se encuentran muy unidos. Y acabó con las especulaciones sobre el motivo por el que no publican más cosas juntos en redes sociales.