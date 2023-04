Águilas del América echarán a Tano Ortiz si no salen campeones del Clausura 2023 de la Liga MX, aseguró André Marín

Las Águilas del América están nuevamente dentro de una Liguilla de la Liga MX, la tercera consecutiva con Fernando ‘Tano’ Ortiz como entrenador. Afición y directiva ven como la plantilla luce fuerte y favorita para levantar el trofeo de campeón del Torneo Clausura 2023, el 14 para el histórico club.

Pero en caso contrario que el gran objetivo no se logre, la directiva del Club América podría tomar la decisión de rescindir el contrato del técnico Tano Ortiz, radical resolución considerando los números y rendimiento del argentino desde que tomó el cargo en sustitución de Santiago Solari.

#LaAutopsia | “‘Tano’ Ortiz sabe que su continuidad se la va a jugar en la fase final porque si el América no es campeón es casi un hecho que van a cambiar de Director Técnico, gran torneo pero no han ganado nada”



La videocolumna de Andre Marín (@andremarinpuig) pic.twitter.com/eNGG0GkVNq — MedioTiempo (@mediotiempo) April 30, 2023

“Fernando Ortiz sabe que su continuidad se la va a jugar en la fase final. Si el América no es campeón, es casi un hecho que van a cambiar de director técnico”, advirtió el periodista mexicano André Marín a través de su acostumbrado videoblog por redes sociales.

La última vez que en Coapa celebraron un campeonato fue el del Clausura 2018 con Miguel ‘Piojo’ Herrera al mando. Ante la falta de trofeos, la ansiedad se ha apoderado de los azulcremas los últimos años.

Para André Marín no queda dudas que Fernando Ortiz, que llegó con inexperiencia y la etiqueta de interino al cargo, debería seguir al frente del Club América por su limpio trabajo que se ve en el terreno de juego, pero los que toman decisiones en la institución más ganadora de México no tienen temblores en el pulso y con su alta exigencia no dudarán en buscarle reemplazo.

Sigue leyendo:

– Las Águilas del América están en el mismo nivel que Boca Juniors, según Leonardo Suárez

– “Hay muchos chismes”: Santiago Baños desmiente rumores de contrataciones en el Club América

– Niño emuló celebración de Henry Martín con Club América y se hizo viral en redes sociales