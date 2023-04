Ed Sheeran anuncia una nueva gira, con la que presentará su show exclusivamente en teatros

El cantante británico Ed Sheeran lanzará el 5 de mayo su álbum Subtract, el cual promocionará con una gira por estadios que comenzará un día después, en Arlington Texas. Pero ahora él hizo uso de su cuenta de Instagram para anunciar una serie de presentaciones adicionales en un contexto más íntimo, pues interpretará el contenido del disco íntegro, pero en teatros.

Sheeran acompañó la publicación con las fechas de esos shows -el primero será el 19 de mayo en Clearwater, Florida- y con un mensaje dirigido a sus fans: “Este verano estaré actuando en algunos shows en teatros pequeños en Norteamérica, para así poder tocar Subtract en su totalidad, con una banda completa y en un ambiente íntimo”.

El gran plan de promoción del nuevo álbum de Ed Sheeran se ha visto un tanto empañado por un problema legal del cantante, pues fue acusado de un supuesto plagio a la canción “What’s going on” de Marvin Gaye en su tema “Thinking out loud” de 2014. Decidido a defender su inocencia el artista acudió hace algunos días al juzgado de Manhattan, donde fue interrogado, aunque el fallo judicial todavía no se da a conocer.

