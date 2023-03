Disney+ estrenará una serie documental sobre la carrera del cantante Ed Sheeran

En poco tiempo Ed Sheeran se convirtió en un artista exitoso a nivel mundial, pero poco se sabe acerca de sus inicios y su vida personal. Ahora todo eso quedará expuesto en “The sum of it all”, una serie documental que se estrenará en la plataforma Disney+ el 3 de mayo.

Los cuatro capítulos de la serie dirigida por David Soutar tratan distintos temas: “Love” muestra al cantante británico en sus inicios y sus primeras composiciones; “Loss” presenta la muerte de su mejor amigo y sus conciertos en el estadio de Wembley; “Focus” está dedicado a “Bad habits” -uno de sus más grandes éxitos- y su presentación con Eminem, y finalmente “Balance” es una reflexión de Sheeran sobre sus recientes logros.

Dos días después del estreno de “The sum of it all” se lanzará el esperado nuevo álbum de Ed, Substract. En un comunicado el cantante comentó cómo surgió el llevar a cabo este proyecto: “Siempre he sido muy reservado en mi vida personal y privada; el único documental que he hecho ha sido uno que se centró en cómo escribía canciones. Disney se acercó a mí para hacer un documental de cuatro partes, y sentí que era el momento adecuado para abrir la puerta y dejar entrar a la gente. Espero que lo disfruten”.

Sigue leyendo: