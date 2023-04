Karol G le dedica emotivo mensaje a Iker ‘El Niño Millonario’ y él la llena de elogios

La cantante colombiana Karol G anunció el jueves 27 de abril que este año dará inicio a su ‘Mañana Será Bonito Tour’. En el video que realizó para dar la noticia tuvo la participación del youtuber Iker ‘El Niño Millonario’, a quien la ‘Bichota’ le ha dedicado un emotivo mensaje que el pequeño respondió.

En el video en el que trabajaron juntos para dar la buena noticia a los fans de la artista de Medellín, ambos aparecen en un vehículo rústico recorriendo una carretera para llegar al tour, mientras cantaban juntos ‘Gucci Los Paños’, una de las canciones del álbum ‘Mañana Será Bonito’.

Según la narración del video, se les dañó el carro en el camino y reflexionando Karol G dice: “¿Sabes qué pienso? Que fue mejor que nos pasara eso porque yo tenía miedo de cantar en ese lugar que es tan grande”. Iker inmediatamente le responde “yo voy a ir contigo para que no te de miedo”, y en ese momento, aparece un hombre en un carro para llevarlos a los conciertos.

El video cuenta con más de tres millones de ‘likes’ fue un proyecto en el que a la intérprete de ‘Amargura’ quedó fascinada de haber compartido con Iker ‘El Niño Millonario’, según evidencia el post que le dedicó después al pequeño.

Con una galería de fotos inéditas dejó saber que el niño con el que trabajó ahora es un amigo que hasta se preocupó por ella en el set de grabación.

“Este post te lo quiero dedicar a ti @iker.elmillonario. En mi cabecita y mis ideas existía un niño increíble que me iba a ayudar a transmitir todo lo que quería con este álbum. Eres más especial de lo que mi mente imaginó. Gracias amigo por tu corazón bonito que nos inspira tanto a todos!!! Pdta: Gracias por estar tan pendiente de mi en el set y llevarme papitas”, expresó Karol G.

En respuesta a Carolina Giraldo, verdadero nombre de Karol G, Iker también dedicó un mensaje muy especial para agradecerle por haber trabajado con ella y expresar lo lindo que fue compartir juntos.

“Este post te lo quiero dedicar a ti @karolg. Desde el día 1 que te conocí tu cariño hacia a mí fue tan transparente. Gracias por invitarme a ser parte de este sueño, que Dios te bendiga porque te lo mereces. PDTA: Gracias por tú también estar al pendiente de mí y aceptar comer taKs de huacamole”, expresó Iker ‘El Niño Millonario’. View this post on Instagram A post shared by Iker el niño millonario (@iker.elmillonario)

